Il bilancio di ’Urbino Capoluogo’: "Un anno con iscrizioni record"

Dopo il Natale è tempo di bilanci e programmazione, in vista del nuovo anno. Dunque è così anche per l’associazione Urbino Capoluogo che ripercorre le attività svolte negli ultimi dodici mesi, anticipando i temi da affrontare nel 2024. "Il 2023 si è chiuso con le iscrizioni record, raggiungendo il numero di 1.720 registrati, sia di persona che con l’apposito modulo ma non attraverso il web. il 2022 aveva visto 1.600 adesioni - dichiarano il presidente dell’associazione Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti che ne è il vice presidente vicario -. Nel corso di quest’anno, con illustri relatori e ospiti, si sono affrontati i temi legati, soprattutto, all’Università, città capoluogo di Provincia, sanità, viabilità, intelligenza artificiale e sicurezza dei cittadini". Urbino Capoluogo nel fare un riepilogo delle attività svolte annuncia, già, quelle previste per il prossimo anno. "Il 2024 vede già un ricco programma di incontri e iniziative per tutto l’anno che inizierà affrontando i temi delle truffe telefoniche, i mutui delle banche, intelligenza artificiale applicata al parco delle Cesane per l’equilibrio ambientale; i giovani e i social, il ricordo del grande filosofo urbinate don Italo Mancini presentando un volume a lui dedicato, ci saranno, poi, altri dibattiti legati alla stretta attualità per terminare il 2024. Noi - concludono Londei e Giovanetti - affronteremo la nuova stagione con tenacia e determinazione nell’interesse non solo dei nostri iscritti ma di tutti i cittadini di Urbino e del Montefeltro". fra. pier.