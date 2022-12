"Il bilancio scoppia di salute ma la città si sgretola e muore"

Il mare, la movida e… nulla più. È il grido di accusa dei consiglieri del Movimento 5 Stelle di Gabicce (Monica Melchiorri, Evaristo Mandrelli, Matteo Baldassarri, foto), che vede nell’operato dell’attuale amministrazione poche tracce di quella che dovrebbe essere una linea d’azione per il decoro della città: "Ce lo chiediamo, come consiglieri d’opposizione, perché quasi ogni giorno ci troviamo ad ascoltare le critiche e le lamentele che arrivano dalla cittadinanza – commentano –. Percorrendo la città, le sue strade e le sue piazze, i suoi parchi e gli spazi pubblici, sembra non esistere luogo immune a fenomeni di degrado o a problemi dovuti alla scarsa manutenzione, alla mancanza di cura e attenzioni per quello che è il patrimonio urbano di Gabicce, per i luoghi frequentati da residenti e dai turisti. L’unica traccia evidente dei due mandati dell’amministrazione targata Domenico Pascuzzi paiono essere la realizzazione del nuovo municipio e il Mississippi". Troppo poco, insomma, per una città che di possibilità ne avrebbe da offrire a bizzeffe, ma che si ritrova, puntualmente, a punto e a capo ogni volta: "Una cartolina, quella offerta oggi da Gabicce, che fa a pugni con la situazione finanziaria del Comune, senza dubbio positiva – continuano i 5 Stelle –. Sarebbe troppo comodo, per l’amministrazione comunale, rifugiarsi dietro i consueti alibi del "mancano i soldi" o "il caro energia ci impone di risparmiare".

"Tutti noi siamo favorevoli ad una politica oculata, specialmente quando si tratta di gestire risorse pubbliche, soprattutto in un periodo come questo. La verità, però, è che mentre la città si sgretola e muore, il bilancio del scoppia letteralmente di salute". A pesare, inoltre, soprattutto sul turismo e sull’economia, l’assenza di luminarie, che ha minato gravemente la possibilità di destagionalizzazione che tanto aiuta i commercianti gabiccesi. "Per il 2023 abbiamo un auspicio – concludono i pentastellati –. Vorremmo che l’unica preoccupazione dell’amministrazione possa essere quella scendere in strada per toccare con mano le "brutture" e i problemi che affliggono Gabicce, compiendo scelte coraggiose per invertire il declino della nostra bella cittadina e donarle finalmente un futuro di sviluppo".