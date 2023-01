Il biodigestore tra scontro politico e ripicche

"Abbiamo appreso dalle colonne del Carlino del nuovo incontro tra Aset, Comune di Fano e Feronia sul progetto del biodigestore di Barchi; durante il quale si sarebbe discusso anche delle quote di partecipazione alla nuova società. Davvero non ci sono più parole per descrivere la scorrettezza istituzionale del Comune di Fano, che prosegue nel suo intento di voler prendere decisioni che riguardano il nostro e altri comuni dell’entroterra". E’ arrabbiato, per usare un eufemismo, il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, che incalza: "Sulla nostra posizione contraria alla realizzazione dell’impianto, cristallizzata con il ricorso al Tar il cui giudizio di merito inizierà l’8 marzo, c’è poco da aggiungere, ma vorrei ricordare anche i tre esposti che abbiamo presentato l’estate scorsa in merito alla procedura di manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Fano a cui hanno partecipato Feronia, Acea, Ecolat e Siram. Ricorsi rispettivamente indirizzati alla Procura generale delle Marche della Corte dei Conti; all’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione; e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato".

Detto ciò, Sebastianelli rincara la dose sul piano politico: "Non è tollerabile che l’amministrazione della terza città delle Marche continui con questo atteggiamento, nonostante la presa di posizione netta non solo del nostro Comune, ma anche di quelli di Mondavio e Fratte Rosa e dei rispettivi cittadini. Con questi presupposti diventa difficile portare avanti strategie condivise, anche se sarebbero di fondamentale importanza per la qualità della vita dell’intera fascia che va dall’Adriatico alle colline".

Una difficoltà, in termini di sinergie, che Sebastianelli traduce in concreto ponendo incertezze sulla manifestazione sportiva a cadenza annuale più importante delle Marche: "Qui a Terre Roveresche, e prima nel Comune di Barchi, si organizza da 20 anni la ColleMar-athon con arrivo a Fano. Visto come veniamo trattati sarebbe forse il caso di pensare ad un traguardo posto in un’altra città". L’ultimo aspetto evidenziato dal sindaco è tecnicno-cronologico: "Il 12 ottobre l’ad di Feronia disse che avrebbero cominciato subito con i lavori, ma ancora non ci è arrivata neanche la comunicazione di inizio (da inoltrare con 15 giorni d’anticipo), né, tanto meno, è stata depositata la fideiussione di 2.623.000 euro a favore del nostro Comune da versare in fase di avvio".

Sandro Franceschetti