"Il blocco degli sfratti, uno shock Di fatto c’è stato un esproprio"

di Elisabetta Rossi

Case in affitto? Merce rara a Pesaro e dintorni dove la domanda c’è, e pure tanta, ma a fronte di un’offerta sempre più scarsa. Le abitazioni, seconde o terze, non mancano affatto nel mercato locale delle locazioni. Il punto è che molti proprietari non ne vogliono più sapere di inquilini e "beghe" annesse. È come se fossero sotto shock. E tutto nasce con lo scoppiare della pandemia. A spiegare perchè è cambiato il mondo degli affitti è lo stesso presidente dell’Uppi (Unione piccoli proprietari immobiliari), l’avvocato Stefano Tornimbeni.

Presidente, perché tanti dei vostri iscritti preferiscono tenere chiusi i propri immobili anche se potrebbero affittarli?

"Questa difficoltà di reperire case in affitto non mi sorprende affatto. È una diretta conseguenza dei provvedimenti illegittimi del governo Conte 2 che ha bloccato sfratti che non avevano niente a che fare con il Covid. Ha di fatto espropriato i proprietari di casa, i quali non hanno neppure avuto un centesimo di ristoro per quei due anni in cui non hanno potuto liberare le case, senza percepire l’affitto dato che gli inquilini erano morosi e hanno pure dovuto pagare per loro le varie spese condominiali. Non ci si deve meravigliare se, ora che questi proprietari sono riusciti a tornare in possesso dei propri immobili, si guardino bene dal rimetterli sul mercato. Chi non ha bisogno non affitta di sicuro"

Insomma, un vero trauma che sta però paralizzando il mercato pesarese. Quanti immobili da affittare ci sono in meno sulla piazza rispetto al pre pandemia?

"Non so dirlo con precisione, ma forse si tratta di quasi un 50 per cento in meno. Ripeto che la misura di Conte è stata un vero esproprio. Il suo governo ha bloccato l’esecuzione degli sfratti, quindi quella di sfratti già pronunciati nel 2018 e 2019. La pandemia è scoppiata a febbraio 2020, il suo provvedimento è di marzo. Tutti gli sfratti bloccati non avevano niente a che fare con il virus. I proprietari oggi non vogliono più correre rischi simili. Anche perché non ci sono le adeguate garanzie…" Ma quali garanzie possono far sentire al sicuro i proprietari? "Purtroppo in Italia, liberare un appartamento da un moroso è un’odissea. Quindi è fondamentale avere prima delle garanzie. A chi vuole affittare, la legge non consente di avere un deposito cauzionale superiore a 3 mensilità. Ma se l’inquilino non paga, ci vuole almeno un anno per mandarlo via e tre mesi di cauzione non coprono di certo le eventuali spese che si dovrà accollare il proprietario. La fideiussione bancaria non la può fare quasi nessuno. Insomma, è il cane che si morde la coda"

E quelli che invece affittano? "Sono i piccoli proprietari che hanno bisogno di ricavare una rendita dal proprio immobile, ma sperando che vada tutto bene con la sola garanzia della cauzione".