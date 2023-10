Il ’Bologna Football Club’ in diretta tv dal Corso

Nell’agosto scorso è stato fondato il Bologna Football Club Pesaro “Franco Battisodo”, presieduto da Guglielmo Notari. E il Club è stato invitato a partecipare alla trasmissione sportiva “Bologna on Livestream”, in onda su TRC, canale 15 del digitale terrestre visibile in tutta l’Emilia Romagna, con diretta streaming oggi alle ore 21.00. Gli iscritti al Bologna Club di Pesaro, circa una trentina, si ritroveranno per l’occasione al ’Bologna Burgers’, situato in Corso XI Settembre 178 a Pesaro, e lì faranno da protagonisti della diretta televisiva che prevede il collegamento con lo studio di TRC Bologna, con ospiti ex giocatori del Bologna fra cui spiccherà Renato Villa, mitico terzino degli anni ’80-‘90, e di un altro importante ospite “segreto” la cui identità sarà svelata in trasmissione. Partecipa anche uno dei più importanti liberi del calcio felsineo, Franco Battisodo, l’indimenticabile rossoblù che dà il nome al Club, pesarese ma bolognese d’adozione in quanto cresciuto nel vivaio del Bologna, che ha poi concluso la sua carriera gloriosa nella Vis Pesaro. Nella diretta sarà consegnata la maglia al presidente onorario Franco Battisodo e la tessera 1 del Club. Info. 3929055874.