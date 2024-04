Il "Bosco che cammina" in piazza. Arbusti e alberi alti fino a 6 metri

Inizia domani, con la prima tappa in piazza del Popolo, il lungo percorso del "Bosco che cammina", progetto ideato per Pesaro 2024. Un bosco formato da cento arbusti ed alberi, alti fino a sei metri, che collocati in grandi vasi di canapa attraverseranno la città per fermarsi temporaneamente in otto luoghi simbolo di Pesaro, fino ad arrivare nel giardino dell’istituto alberghiero Santa Marta. A coordinare il progetto, affidato operativamente ad Aspes, il consigliere comunale Michele Gambini: "Insieme all’architetto Olga Moskvina, abbiamo ideato un bosco itinerante per poter portare il verde in quei luoghi della città in cui l’elemento vegetale è assente. Il progetto è partito all’inizio di ottobre, con l’avvio di una serie di incontri partecipativi con associazioni e cittadini". Il bosco è stato allestito all’interno della caserma che ospita il 28° Reggimento Pavia. "E’ una operazione che non ha precedenti in Italia – spiega Moskvina – complesso anche dal punto di vista logistico. Basti pensare che per il trasporto abbiamo avuto bisogno di dieci bilici, una decina di camion e a lavorarci ci sono dieci giardinieri". Presente anche il comandante del 28° Reggimento Pavia, il colonnello Antonio di Leonardo: "Ringrazio gli organizzatori perché ci hanno permesso di riempire la caserma di colore ed ossigeno. Questo è un ottimo esempio della sinergia tra le istituzioni". Sabato mattina, le cento piante che compongono il bosco, saranno posizionate all’esterno della caserma, in viale della Liberazione, e alle ore 10 in circa un’ora e mezza raggiungeranno piazza del Popolo, dove stazioneranno per due settimane. "Abbiamo già avuto l’adesione di circa 60 volontari per poter spostare le piante – dice Gambini – ma vorrei lanciare un appello a presentarsi a tutti quelli che ci vorranno aiutare". Da piazza del Popolo, il 4 maggio il bosco si sposterà in via San Francesco, per poi proseguire il suo percorso a tappe.

Alice Muri