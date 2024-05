Il bosco che cammina. Prossima tappa: ex palas

Il boschetto dove lo metto? Con l’arrivo dell’estate e dei turisti, e con la città che sposta il suo baricentro verso la zona mare, il bosco itinerante che attualmente è in piazza del Popolo, nessuno lo vuole all’istituto alberghiero Santa Marta "perché andrebbe a togliere parcheggi di servizio per la zona sud di viale Trieste che è già in sofferenza". Una delegazione di albergatori è stata nei giorni scorsi in Comune avanzando una soluzione alternativa.

"Abbiamo chiesto all’assessore Pozzi e all’amministrazione di dislocare il bosco itinerante nella zona di levante di viale Trieste anche al fine di eliminare quella brutta immagine che abbiamo tutti gli anni e cioè le bici e i motorini accatastati anche sui marciapiedi – dice paolo Costantini presidente degli albergatori –. Ma ad essere sinceri non abbiamo ancora ricevuto risposta".

Ma il diretto interessato e cioè il consigliere comunale Michele Gambini che ha ideato il bosco itinerante, che dice? Eccolo: "Con me non ha parlato nessuno e nemmeno mi sono arrivatre queste proposte da terzi. Io non ne so nulla per cui se mi viene avanzata questa proposta se ne può parlare anche se poi le decisioni finali spettano all’amministrrazione. Il tutto fermo restando un concetto: il bosco itinerante non deve essere considerato come un arredo urbano, ma come uno spazio diverso. Comunque se ne può discutere perché la zona sud di viale Trieste è un posto ’affaticato’ e quindi la trasformazione di uno spazio di bassa qualità in alta qualità non è da escludere".

Ma dove correrà, in attesa di capire, il bosco che cammina? "Dal 27 in poi lasceremo piazza del Popolo in varie tappe: ci vogliono diversi giorni di lavoro per spostare tutte le piante perché stiamo parlando di quasi 100 tonnellate che si mettono in movimento. Il bosco andrà fino a metà luglio nello spazio/parcheggio di viale Marconi accanto all’auditorium Scavolini. Poi stiamo pensando a piazzale della Libertà ed anche al posizionamento di una parte di queste piante in Calata Caio Duilio in occasione della festa del Porto. Ma in ballo c’è anche l’ex piazzale Trieste ed a questo punto mi metterò in contatto anche con gli albergatori della zona per capire se c’è fattibilità".

Gambini annuncia anche il gran finale. "Ad ottobre al Santa Marta – dice –. Quindi non ci sarà alcuna occupazione di spazi durante il periodo estivo. E le piante verranno piantate sul retro dove c’è un parcheggio che diventerà un parco. Stiamo pensando anche a delle pavimentazioni circondate da alberi che diventeranno delle aule verdi con l’arrivo della bella stagione. Stiamo già preparando le basi grazie anche al compost che ci ha messo a disposizione Marche Multiservizi per preparare il terreno dove verranno piantate le 88 piante".

Un’operazione imponente ed anche di una certa consistenza economica. "I conti della prima fase li dobbiamo ancora fare – conclude Gambini –: all’incirca siamo intorno ai 70-80mila euro. Ma con il progetto finale, e cioè il parco del Santa Marta, andremo sopra i 100mila".

