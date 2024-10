Il Bosco che cammina sta per partire. E viale Marconi riaprirà a senso unico

Dopo lo spostamento del ‘Bosco che cammina’, programmato per la fine della prossima settimana, viale Marconi sarà riaperta al transito delle auto con viabilità modificata (diventerà a senso unico) e saranno creati un’area pedonale ed alcuni parcheggi. Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani, l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e dall’assessora alla Viabilità Sara Mengucci. "Il Bosco che cammina verrà spostato entro la fine della prossima settimana nella sua destinazione definitiva: sarà l’istituto alberghiero Santa Marta, come già annunciato più volte anche in passato, ad ospitare gli alberi, come previsto dalla precedente amministrazione. Per piazzale Marconi (viale Marconi) è prevista invece una corsia a senso unico, la sosta per le automobili e un’area pedonale".

Il rallentamento relativo al cronoprogramma, per il quale si prevedeva lo spostamento dei vasi entro lunedì 21 ottobre, è dovuto ai danni del maltempo: "Il Centro operativo – aggiungono gli amministratori – è attualmente impegnato nella sistemazione delle varie zone che hanno subito diversi danni per via dell’abbondante pioggia precipitata nei giorni scorsi. Una volta portati a termine i lavori prioritari, provvederemo al resto". Per quanto riguarda viale Marconi, la parziale riapertura consentirà di percorrerlo a senso unico, da viale dei Partigiani alla Statale 16. Inoltre, nella parte di strada-lato Auditorium Scavolini, è previsto un piazzale per la convivialità che aumenterà lo spazio pedonale rispetto all’attuale marciapiede".

"Lungo viale Marconi rimarranno a disposizione circa 9 parcheggi e un’ampia area dedicata alla sosta carico e scarico, utile a consentire il rifornimento delle attività in modo sicuro – dicono Biancani, Della Dora e Mengucci –. A quest’area se ne aggiungerà anche un’altra, sempre di carico e scarico, lungo viale dei Partigiani". Le soste in questione saranno regolamentate da apposito disco orario di 30 minuti, prolungate durante la pausa pranzo nella fascia oraria 13-15 e libere di sera, dopo le 20. "In questo modo riusciremo a soddisfare le esigenze di tutti, residenti, clienti e gestori degli esercizi commerciali", precisano sindaco e assessori. In attesa di un progetto definitivo, le delimitazioni delle diverse aree (piazzale, soste e corsia a senso unico), saranno realizzate con le fioriere e le sedute bianche che fanno parte dell’arredamento relativo allo spazio pedonale in zona mare utilizzato durante l’estate.

ali.mu.