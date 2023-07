Il bosco di Tecchie, dal paradiso al degrado

In questi giorni di caldo asfissiante, i boschi ombrosi e freschi rappresentano la meta ideale per trovare sollievo. Un nostro lettore, Achille Cappiello, ci manda una lettera per evidenziare lo stato di incuria in cui versa un bosco che un tempo era attrezzato e meta di tanti camminatori. "Il Bosco di Tecchie, un parco pubblico gestito dal Comune di Cantiano e dalla Provincia di Pesaro Urbino, offre ameni ruscelli, cascatelle e una preziosa faggeta, dove la temperatura rimane accettabile anche durante le giornate più calde. Appena entrati nel parco, ci si trova di fronte a un cartello che illustra le varie specie arboree in relazione alla biodiversità del luogo, ma purtroppo un ampio taglio boschivo ha eliminato tutto ciò che viene descritto nel cartello. Non so se questo taglio sia stato autorizzato, ma bastava spostarsi di pochi metri per evitare che il cartello diventasse del tutto inutile. Proseguendo all’interno del parco, il quadro peggiora ulteriormente: i sentieri sono male o per nulla indicati, vecchi e nuovi alberi caduti rendono impossibile e rischioso il passaggio, i tavolini e le panche sono completamente avvolti dalle piante e non possono essere utilizzati, i passaggi sono completamente chiusi dalla vegetazione, i cartelli informativi non sono più leggibili e quindi inutili".

"Insomma, lo stato di incuria e di abbandono generale offende coloro che si sono recati sul posto per godere della natura e si trovano di fronte a questo triste spettacolo. Mi chiedo come mai le amministrazioni competenti abbiano lasciato deteriorare questo luogo così incantevole. Bastava un po’ di manutenzione ordinaria per evitare di dover ora intervenire in modo più approfondito, sempre che ci sia ancora interesse nella tutela del paesaggio e della natura nella nostra bellissima Provincia".