Il Bramante cede a Fiumicino. E adesso si va alla bella

fiumicino

77

bramante

66

FIUMICINO: Grilli 9, Agbara, Fanti 16, Diedhiou, Tebaldi 6, Martino 17, Lemmi 17, Staffieri 12, Avramov, Babilodze. All. Pasquinelli.

PESARO: Delfino 12, Crescenzi 8, Ricci 7, Sgarzini 4, Druda ne, Ferri 3, Nicolini E. ne, Centis, Sabbioni ne, Stefani 12, Panzieri 5, Giampaoli 15. All. Nicolini M.

Parziali: 19-20, 22-22, 19-14,

Progressivi: 19-20, 41-42, 60-56,

Usciti per 5 falli: nessuno.

Il Bramante non riesce a firmare il colpaccio. A Roma i ragazzi di coach Nicolini perdono in volata garadue dei quarti di finale e quindi ora si va alla bella che si giocherà mercoledì 15 maggio alle 21 al PalaMegabox.

Chi la spunta conquista la semifinale per salire. Eppure nella capitale i biancoblu hanno affrontato la partita con il giusto cipiglio, ma è stato un match molto equilibrato. Solo nell’ultimo quarto dell’incontro i padroni di casa hanno preso il toro per le corna, pareggiando i conti con i marchigiani. L’unica nota positiva che Ricci ha giocato e quindi ha recuperato dalla botta rimediata in garauno a Pesaro. Sugli scudi Delfino e Stefano entrambi autori di 12 punti che però non sono bastati. Ora fari puntati su garatre, dove il Bramante dovrà dare tutto per passare il turno.

b.t.