Il Bramante ci prova nella tana del Gubbio

Per la 2° giornata della Serie B Interregionale il Bramante Pesaro disputerà la prima delle tre trasferte consecutive del mese di ottobre, andando ad affrontare un’altra neopromossa, ovvero, il Basket Gualdo domenica 5 ottobre alle 18,30.

I gualdesi, infatti, vengono da un’ottima Serie C conclusasi con 30 vittorie e solo 2 sconfitte e dispongono di un pubblico molto caloroso, come dimostrano i 300 tifosi partiti alla volta di Rieti lo scorso giugno per la sfida promozione contro Fiumicino e che soprattutto in casa fanno sentire tutto il proprio appoggio alla formazione umbra. Gualdo è guidato in panchina da coach Luca Paleco che curiosamente era parte del roster che disputò per l’ultima volta la serie B nella stagione 2006-2007. Il giocatore cardine è sicuramente il play-guardia classe 1997 Lorenzo Monacelli che all’esordio contro Jesi (dove Gualdo è uscita sconfitta per 65-63) ha refertato 6 punti e 4 assist. Gli esterni sono il fabrianese classe 2004 Leonardo Cola che nella passata stagione in Serie C ha collezionato 12.3 punti di media e l’argentino Mariano Joaquin Ferraro che all’esordio è stato il top scorer degli umbri con 23 punti ed il 50% da 3 (3/6). Nello spot di "4" ci sarà il serbo di formazione italiana classe 2003 Lazar Vukobrat che nella partita inaugurale ha realizzato 8 punti e 5 rimbalzi. A presidiare i tabelloni, invece, troveremo l’italo-marocchino Anohir Filahi alla sua seconda stagione con la canotta gualdese e nella prima giornata ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Dalla panchina si alzeranno Leonardo Marini, l’ex Mola Guido Berardi, l’ex Agrigento Francesco Amorelli, Riccardo Argalia ed il prodotto del settore giovanile di Bernareggio Matteo Mitov. Chiudono le rotazioni i 2006 Filippo Marini ed Elia Bordicchia. Il Bramante nella prima partita, giocata in casa, ha battuto il Forlimpopoli, dimostrando solidità e un buon feeling di squadra.

b. t.