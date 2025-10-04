Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo e scontri GazaGuerriglia stazioneGiro dell'EmiliaIncendio ReggioSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaIl Bramante ci prova nella tana del Gubbio
4 ott 2025
BEATRICE TERENZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Il Bramante ci prova nella tana del Gubbio

Il Bramante ci prova nella tana del Gubbio

Per la 2° giornata della Serie B Interregionale il Bramante Pesaro disputerà la prima delle tre trasferte consecutive del...

La panchina del Bramante esulta

La panchina del Bramante esulta

Per la 2° giornata della Serie B Interregionale il Bramante Pesaro disputerà la prima delle tre trasferte consecutive del mese di ottobre, andando ad affrontare un’altra neopromossa, ovvero, il Basket Gualdo domenica 5 ottobre alle 18,30.

I gualdesi, infatti, vengono da un’ottima Serie C conclusasi con 30 vittorie e solo 2 sconfitte e dispongono di un pubblico molto caloroso, come dimostrano i 300 tifosi partiti alla volta di Rieti lo scorso giugno per la sfida promozione contro Fiumicino e che soprattutto in casa fanno sentire tutto il proprio appoggio alla formazione umbra. Gualdo è guidato in panchina da coach Luca Paleco che curiosamente era parte del roster che disputò per l’ultima volta la serie B nella stagione 2006-2007. Il giocatore cardine è sicuramente il play-guardia classe 1997 Lorenzo Monacelli che all’esordio contro Jesi (dove Gualdo è uscita sconfitta per 65-63) ha refertato 6 punti e 4 assist. Gli esterni sono il fabrianese classe 2004 Leonardo Cola che nella passata stagione in Serie C ha collezionato 12.3 punti di media e l’argentino Mariano Joaquin Ferraro che all’esordio è stato il top scorer degli umbri con 23 punti ed il 50% da 3 (3/6). Nello spot di "4" ci sarà il serbo di formazione italiana classe 2003 Lazar Vukobrat che nella partita inaugurale ha realizzato 8 punti e 5 rimbalzi. A presidiare i tabelloni, invece, troveremo l’italo-marocchino Anohir Filahi alla sua seconda stagione con la canotta gualdese e nella prima giornata ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Dalla panchina si alzeranno Leonardo Marini, l’ex Mola Guido Berardi, l’ex Agrigento Francesco Amorelli, Riccardo Argalia ed il prodotto del settore giovanile di Bernareggio Matteo Mitov. Chiudono le rotazioni i 2006 Filippo Marini ed Elia Bordicchia. Il Bramante nella prima partita, giocata in casa, ha battuto il Forlimpopoli, dimostrando solidità e un buon feeling di squadra.

b. t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata