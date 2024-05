Il Bramante costretto alla bella. Ma ha il fattore campo a favore

Il Bramante va alla bella. Dopo aver vinto in casa garauno, cede nei minuti finali a Roma contro la Supernova Fiumicino. L’incontro si è deciso nell’ultimo quarto, coi capitolini che riescono a portare a casa il secondo atto di una serie che si sta dimostrando molto equilibrata. Garatre, partita decisiva di questi quarti di finale, si consumerà domani sera alle 21 al PalaMegabox: chi vince va in semifinale.

"E’ stata una partita combattuta per quasi tutto l’arco dell’incontro – racconta il dirigente del Bramante Fabio Lanci -, con la Supernova che ha fatto il break decisivo nel finale con due triple consecutive e le successive nostre palle perse. Coach Nicolini, a quel punto, ha richiamato in panchina i senatori e messo in campo negli ultimi 50’’ i ragazzi decretando la fine delle ostilità e accettando il verdetto" . Lanci continua la sua analisi: "Peccato perché eravamo scesi bene nel rettangolo di gioco, coi ragazzi decisi a lottare contro la fisicità avversaria". In effetti i biancoblu sono anche andati avanti ad un certo punto: "Siamo andati pure in vantaggio di 6 lunghezze poi però una differenza di 25 liberi a 8 per i padroni di casa si sono rivelati determinanti". La contesa ora è sull’1-1 e la società si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per l’ultimo atto. Un match da dentro o fuori, dove Delfino (foto) e compagni sono chiamati a dare tutto.

b.t.