Il Bramante sogna il colpo grosso con Recanati. Ma la capolista non perdona. Bene Filtness

Bramante Pesaro 71

Pall. Recanati 81

BRAMANTE: Cornis 14, Crescenzi, Ricci 4, Panichi 16, Pozzolesi ne, Albani ne, Ferri 3, Nicolini E. 3, Centis 18, Mari 2, Filtness 11. All. Nicolini M.

PALLACANESTRO RECANATI: Buzzone 20, Gurini 2, Urbutis 10, Andreani 3, Semprini Cesari 12, Zomero 10, Sabbatini 7, Kossowski ne, Pozzetti 10, Ndzie ne, Magrini 7, Bonora ne. All. Schiavi

Parziali – Progressivi: 15-14, 32-37, 56-54

Non riesce il colpaccio al Bramante. In casa contro la capolista, i pesaresi sfiorano la vittoria. Un successo che sarebbe stato meritatissimo. La formazione di coach Max Nicolini parte con il piede sull’acceleratore e si porta avanti 15-8 grazie a Cornis e Centis autori rispettivamente di 7 e 8 punti, prima che Recanati piazzi un parziale di 6-0 che porta le squadre al primo mini riposo sul 15-14. Nella seconda frazione entra in scena il neoarrivato finlandese Roope Filtness. Dopo un primo momento di giusta emozione, dimostra di che pasta è fatto. Un ruolo che occorreva come il pane ai locali. Il centro fa vedere sicurezza e soprattutto sa stare a suo agio in campo: dal 10’ al 20’ segna 9 punti. Gli ospiti non demordono e le squadre vanno all’intervallo lungo sul 32-37, sul filo dell’equilibrio. Al rientro sul parquet i ritmi si alzano ed entrambe le formazioni mettono a segno una serie incredibile di triple. La prima della classe comincia a macinare e la differenza alla fine è la migliore gestione della palla nelle fasi decisive. Ma il Bramante non si arrende e a metà del terzo periodo torna di nuovo sotto. Alla terza sirena le squadre si trovano sul 56-54. Nell’ultimo quarto i leopardiani passano avanti dimostrando di avere tiratori più freddi quando conta. Negli ultimi minuti un po’ di nervosismo fa scattare qualche fallo di troppo e fioccano tecnici da ambo le parti. Il parziale di 15-27 è quello decisivo con la partita che si chiude del 71-81.

Un vero peccato che i pesaresi alla fine non riescano a muovere la classifica. Per il Recanati è la terza vittoria consecutiva, per Pesaro la terza sconfitta di fila, che lascia tanto amaro in bocca ma anche la consapevolezza che le qualità non mancano. A maggior ragione con l’arrivo di Filtness.