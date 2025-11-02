L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L'importanza delle fasce
Pesaro
Il Bramante sogna il colpo grosso con Recanati. Ma la capolista non perdona. Bene Filtness
2 nov 2025
BEATRICE TERENZI
Cronaca
  4. Il Bramante sogna il colpo grosso con Recanati. Ma la capolista non perdona. Bene Filtness

Il Bramante sogna il colpo grosso con Recanati. Ma la capolista non perdona. Bene Filtness

Bramante Pesaro 71

Pall. Recanati 81

BRAMANTE: Cornis 14, Crescenzi, Ricci 4, Panichi 16, Pozzolesi ne, Albani ne, Ferri 3, Nicolini E. 3, Centis 18, Mari 2, Filtness 11. All. Nicolini M.

PALLACANESTRO RECANATI: Buzzone 20, Gurini 2, Urbutis 10, Andreani 3, Semprini Cesari 12, Zomero 10, Sabbatini 7, Kossowski ne, Pozzetti 10, Ndzie ne, Magrini 7, Bonora ne. All. Schiavi

Parziali – Progressivi: 15-14, 32-37, 56-54

Non riesce il colpaccio al Bramante. In casa contro la capolista, i pesaresi sfiorano la vittoria. Un successo che sarebbe stato meritatissimo. La formazione di coach Max Nicolini parte con il piede sull’acceleratore e si porta avanti 15-8 grazie a Cornis e Centis autori rispettivamente di 7 e 8 punti, prima che Recanati piazzi un parziale di 6-0 che porta le squadre al primo mini riposo sul 15-14. Nella seconda frazione entra in scena il neoarrivato finlandese Roope Filtness. Dopo un primo momento di giusta emozione, dimostra di che pasta è fatto. Un ruolo che occorreva come il pane ai locali. Il centro fa vedere sicurezza e soprattutto sa stare a suo agio in campo: dal 10’ al 20’ segna 9 punti. Gli ospiti non demordono e le squadre vanno all’intervallo lungo sul 32-37, sul filo dell’equilibrio. Al rientro sul parquet i ritmi si alzano ed entrambe le formazioni mettono a segno una serie incredibile di triple. La prima della classe comincia a macinare e la differenza alla fine è la migliore gestione della palla nelle fasi decisive. Ma il Bramante non si arrende e a metà del terzo periodo torna di nuovo sotto. Alla terza sirena le squadre si trovano sul 56-54. Nell’ultimo quarto i leopardiani passano avanti dimostrando di avere tiratori più freddi quando conta. Negli ultimi minuti un po’ di nervosismo fa scattare qualche fallo di troppo e fioccano tecnici da ambo le parti. Il parziale di 15-27 è quello decisivo con la partita che si chiude del 71-81.

Un vero peccato che i pesaresi alla fine non riescano a muovere la classifica. Per il Recanati è la terza vittoria consecutiva, per Pesaro la terza sconfitta di fila, che lascia tanto amaro in bocca ma anche la consapevolezza che le qualità non mancano. A maggior ragione con l’arrivo di Filtness.

