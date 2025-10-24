Il Bramante va a fare visita alla corazzata. Vigor Matelica

Per la quinta giornata del girone D della serie B Interregionale il Bramante Pesaro andrà a far visita ad un’altra formazione a punteggio pieno, ovvero, la Vigor Matelica. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre alle 18 a Castelraimondo. I matelicesi sono guidati in panchina per la quarta stagione consecutiva da coach Antonio Trullo. Il Bramante viene dalla sconfitta di Civitanova di domenica scorsa. "Purtroppo abbiamo buttato via una partita giocata molto bene su un campo difficile come quello di Civitanova – commenta il dirigente del Bramante Matteo Longoni - e contro una squadra ancora imbattuta; una partita che, nonostante le attuali difficoltà nella completezza del roster, ci ha visto arrivare a +9 a 1’30’’ dalla fine con la palla in mano. Purtroppo non abbiamo avuto la lucidità giusta per gestire questo importante vantaggio e Civitanova è stata brava a crederci fino in fondo e portare la partita al supplementare, dove ormai l’inerzia non poteva che essere dalla loro parte". Longoni chiude la sua analisi: "C’è grosso rammarico per questi due punti lasciati per strada, ma continueremo a guardare avanti, come sempre facciamo, qualunque sia il risultato della giornata precedente".

Beatrice Terenzi