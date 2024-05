Il BrodettoFest debutta con Rubini: "Cibo e mare, quante suggestioni"

FANO

di Davide Eusebi

Sergio Rubini, nelle sue fatiche teatrali o cinematografiche è mai stato ispirato dal mare o il mare stesso ha mai avuto un ruolo fondamentale?

"Il mare è qualcosa che ci appartiene, ma pure ci è estraneo dato che non siamo fatti per vivere nell’acqua e proprio per questo è un mistero che ci affascina. E’ il luogo delle nostre vacanze, ma è anche della potenza, in cui ci sentiamo piccoli e quindi di per sé è fonte d’ispirazione perché può sopraffarci oppure può indurci alla malinconia, alla gioia, alla poesia, può farci pensare a mille domande, indurci in profondità con noi stessi. Dal mare si può salpare e andare via allontanandosi da qualcuno, da qualcosa o addirittura dalla propria storia. Ma attraverso il mare si può anche tornare come nel tema delle vicende di Ulisse che deve affrontare il mare per poter riguadagnare un posto a casa sua. Per cui il mare è uno dei soggetti poetici e cinematografici per eccellenza e ha a che fare con la narrazione dell’esistenza umana e, di conseguenza, anche con tutti i linguaggi e gli strumenti che l’uomo utilizza per narrare. Quindi posso dire che il mare ha sempre ispirato il mio lavoro: il mare calmo, quello visto dal finestrino di un treno, quello guardato attraverso una fotografia o l’immagine del mare al tramonto".

Che rapporto hanno lei e il suo lavoro con l’esperienza gastronomica, con quella cucina cioè che non è solo cibo?

"Come il mare, l’esperienza gastronomica, è un’enorme fonte di conoscenza e ispirazione per chi, come me, lavora sulla cultura e sulle emozioni umane con differenti linguaggi. Basti pensare che dietro il cibo si nascondono, e neanche troppo, l’identità, la storia e la cultura di una terra e di un popolo. In questo senso la gastronomia diventa anche, in qualche modo, un mezzo di narrazione: è capace lei stessa non solo di essere raccontata, ma di raccontare una cultura e chi la popola".

Nel corso degli ultimi anni ha girato diversi soggetti nelle Marche. Che cosa le hanno lasciato la nostra regione, il nostro litorale e soprattutto la tradizione delle nostre zuppe di pesce?

"Con le Marche ho un particolare legame affettivo. Qui ho girato il mio primo film, quello che ho amato di più, “Il Grande Blek”, opera prima di Giuseppe Piccioni. Con questo lavoro ho scoperto dal vivo le Marche, Ascoli Piceno e la sua splendida piazza che avevo già amato poiché era stata la location del film “I Delfini” di Citto Maselli. Negli ultimi 3 anni, poi, ho lavorato molto intensamente ad un progetto che ha come soggetto Giacomo Leopardi, uno dei marchigiani più celebri, e non avendo girato soltanto a Recanati, ho potuto visitare in lungo e in largo tutta la regione rimanendo colpito dai piccoli centri e soprattutto dai meravigliosi teatri e naturalmente dal cibo e dalle vostre zuppe di pesce".