“Il buio oltre la Gloria“ nel libro di Viberti

Inizia con “Uomini e Donne uniti in uno stesso afflato verso la conoscenza di sé“ la serie di incontri organizzati dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare in occasione del periodo dedicato all’8 marzo. Oggi alle 16,30 al Mississippi, sarà presentato il libro “Il buio oltre la Gloria. I grandi campioni dello sport contro l’ultimo avversario“ alla presenza dell’autore Paolo Viberti. Il giornalista per trentacinque anni redattore di Tuttosport, ha seguito 9 olimpiadi, 30 Giri d’Italia e 17 Tour de France, con una lunga carriera da cronista di tutti gli sport. Nel suo ultimo libro racconta, insieme al fratello Giorgio, le vicende umane di grandi campioni.