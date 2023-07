Il bullo ascolta la requisitoria e scoppia in lacrime

Quando ha sentito il pm chiedere la condanna a 5 anni di reclusione, l’imputato è scoppiato in lacrime. Alla fine il giudice lo ha condannato a 2 anni e 10 mesi, ma quei 20 minuti di camera di consiglio sono stati i più lunghi della sua giovane vita. Dal basso dei suoi 19 anni appena compiuti, si è visto "bruciare" i prossimi cinque dietro le sbarre di una cella. Ha tirato un sospiro di sollievo quando ha realizzato che il giudice gliene aveva scontati quasi tre. Lui è il 19enne marocchino che assieme a due minorenni, una ragazzina e un giovanissimo, si sono spacciati per figli di poliziotti e hanno così rapinato dei coetanei di soldi e droga nella zona del Poderino.

Il fatto risale a luglio 2022. Il terzetto si avvicina alla compagnia di amici e ne punta una. "Dacci il portafoglio, dobbiamo controllare i documenti – ordinano in tono perentorio – i nostri genitori sono poliziotti". Il più piccolo stava per scoppiare a piangere, ma loro non si sarebbero mossi a pietà. Anzi. Gli avrebbero intimato di non farlo o lo avrebbero schiaffeggiato. Intanto, aprono il portafogli e prendono i 90 euro all’interno. Poi si sarebbero fatti consegnare dagli altri due altre 10 euro e anche lo spinello che stavano fumando. Da qui le accuse di rapina. Denunciati e finiti a processo, il 19enne, difeso dagli avvocati Andrea Reginelli e Federica Squadrini, aveva chiesto il rito abbreviato. Ieri la sentenza. Assolto dall’accusa di spaccio, ma condannato per rapina. I legali hanno ottenuto la modifica del carcere (dove era ancora rinchiuso) in obbligo di dimora a Colli al Metauro. Tornato libero, ora i suoi difensori valutano se proporre, o meno, appello.

Elisabetta Rossi