Il burgher di pesce locale della famiglia Gaudenzi

Il burgher di pesce è al naturale. Una rivoluzione made in Fano. Ora anche la nostra provincia ha il suo ripieno per panini di altissima qualità, o semplicemente per secondi proteici di pesce nostranissimo. Tutto merito della famiglia Gaudenzi di Fano, pescatori da quattro generazioni. Era il 1920 quando il bisnonno Giovanni gettava le reti dalle imbarcazioni in legno davanti a Fosso Sejiore, per pescare il pesce di sottocosta. Poi, dopo di lui, sono venuti Gianfranco, il figlio Antonio e ora i giovani Filippo e Camilla. Una famiglia che è riuscita nel miracolo di lavorare pesce fresco a chilometro zero, confezionandolo sotto forma di fettina spessa e gustosa entro dodici ore dalla pesca. Insomma, anche quando è congelato questo prodotto è freschissimo. Ma che cos’è il burgher di mare? E’ una sorta di bistecca ittica al naturale già saporita e che potrete valorizzare con un ottimo olio extravergine di oliva per abbinarla ad insalata, o anche semplicemente come farcitura per il vostro panino a pausa pranzo. Un pieno proteico dal gusto sorprendente. Ma come si è arrivati ad avere questo bocconcino marino? "Grazie a macchinari speciali – spiega Camilla Gaudenzi – che la mia famiglia ha, e che sono in grado di lavorare il pesce deliscandolo e depurandolo. Il tronchetto di pesce entra all’interno della macchina che separa la polpa dagli scarti. Ne esce così una sorta di paté di mare che viene assemblato. La maggior parte del prodotto arriva dalle imbarcazioni di proprietà: otto pescherecci, tre vongolare, tre d’altura che hanno reti da posta con cui si pesca vicino alla costa (le due piccole portano a riva anche lumachini e seppie) e tre grandi che pescano fuori. Il burgher può essere composto, ad esempio da sogliole, canocchie, razza". Le barche che pescano a parangalo sono invece per tonno rosso e pesce spada, lavorati con tecniche che garantiscono tenerezza. Niente strascico per scelta. Insomma una pesca etica, ma, soprattutto, da Fano una vera leccornia acquistabiloe direttamente nel negozio Gaudenzi sul porto di Fano.

d.e.