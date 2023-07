"Il bus in piazza fino a tardi va ripristinato"

Torneranno o no i bus in piazza dopo le ore 17,50? Forse no se il motivo è davvero quello che si dice (anche per vie ufficiali, come ha fatto Adriabus): la incompatibilità tra bus e tavoli dei locali che invadono le strade. Evidentemente si è fatta una scelta: turisti e giovani che vogliono stare nei tavoli in mezzo alla strada possono farlo; gli autobus che possono trasportare i cittadini verso la piazza e dalla piazza ai quartieri possono mettersi l’animo in pace. Rimangano a casa, l’accessibilità del centro non è più "roba per loro".

Nonostante ciò pubblichiamo un’altra lettera arrivata ieri via posta in redazione, a firma di “Franco“ a nome di altri urbinati. Eccola.

"Il giornale sta combattendo una battaglia giusta. Abbiamo con amici studiato la situazione, e vietare di raggiungere il centro (non solo la piazza intesa come luogo per anziani) è una cosa inconcepibile e va contro i diritti delle persone, che lavorano sino a tardi, e ci sono. Pensiamo agli studenti che hanno lezione sino alle 19, ai lavoratori degli uffici (assicurazioni, tabacchi, agenzie, abbigliamento, bigiotterie, esercizi commerciali per la spesa alimentare ecc.), ai lavoratori più deboli come badanti, cooperative di pulizie ecc. E pensiamo anche a chi usufruisce di questi uffici, cioè i clienti che vengono apposta in centro a fare spese. Non è solo questione di chiacchiere in piazza, che pure è un diritto. Quindi occorre allargare la protesta e sperare che ritorni come prima una delle poche cose che funzionavano veramente bene a Urbino: gli autobus!".