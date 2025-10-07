Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaIl calcio argentino raccontato da Buffa
7 ott 2025
NICOLA PETRICCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Il calcio argentino raccontato da Buffa

Il calcio argentino raccontato da Buffa

’La milonga del fùtbol’ sul palco di Urbino. Da Cesarini a Maradona. passando per Omar Sivori.

Ottaviani e Fedrigucci con la locandina de “La milonga del fútbol”

Ottaviani e Fedrigucci con la locandina de “La milonga del fútbol”

Il re della narrazione sportiva arriva a Urbino per raccontare la storia del calcio argentino. Giovedì, alle 21, il giornalista Federico Buffa sarà al teatro Sanzio con lo spettacolo "La milonga del fútbol", diretto da Pierluigi Iorio e prodotto da International Music and Arts, con l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi e la voce di Mascia Foschi. Un’esibizione che Buffa definisce un omaggio a quanto successo in Argentina con il calcio, dove gli argentini "osservarono e impararono dagli inglesi e poi pensarono: loro hanno inventato il gioco, ma noi faremo qualcosa di molto più importante, inventeremo l’amore per il gioco".

Il racconto passerà attraverso le vicende, di campo e umane, di tre mancini che hanno incantato il mondo e si sono legati anche all’Italia, vincendo, in complesso, 10 scudetti: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. "Buffa arriva per la prima volta a Urbino e in provincia, per una serata dedicata ai tanti amanti dello sport e pure di lui stesso, che come giornalista e narratore cominciò a Sky con il basket e poi passò anche ad altri sport, toccando tutte le corde - commenta l’assessore agli Eventi sportivi, Gian Franco Fedrigucci -. È un’opportunità per Urbino, per gli studenti e per l’entroterra, che va colta al volo. Buffa è stato molto contento quando gli hanno proposto di esibirsi in una città universitaria, noi invitiamo anche tutte le società sportive a venire a teatro". Lo spettacolo, gestito sempre da Amat, è fuori dal cartellone stagionale e i biglietti sono già disponibili su www.vivaticket.it, ma lo saranno anche nella biglietteria del teatro, nel giorno precedente allo spettacolo negli orari 11-13 e 16-20, nel giorno dell’evento dalle 16.

"È un’ottima occasione per vedere un bellissimo spettacolo fuori dal genere a cui siamo abituati, la prosa - commenta l’assessore alla Cultura, Lara Ottaviani -. Ospitare un divulgatore come lui, che non propone un racconto tecnico, ma narra storie ed è alla portata anche di chi non è un profondo conoscitore dello sport, è l’opportunità per ampliare l’offerta teatrale. Per altro, giovedì sera debutterà una miglioria che avevamo annunciato: nei palchi, il pubblico troverà i seggiolini rialzati".

Nicola Petricca

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro