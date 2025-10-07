Il calcio argentino raccontato da Buffa

Il re della narrazione sportiva arriva a Urbino per raccontare la storia del calcio argentino. Giovedì, alle 21, il giornalista Federico Buffa sarà al teatro Sanzio con lo spettacolo "La milonga del fútbol", diretto da Pierluigi Iorio e prodotto da International Music and Arts, con l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi e la voce di Mascia Foschi. Un’esibizione che Buffa definisce un omaggio a quanto successo in Argentina con il calcio, dove gli argentini "osservarono e impararono dagli inglesi e poi pensarono: loro hanno inventato il gioco, ma noi faremo qualcosa di molto più importante, inventeremo l’amore per il gioco".

Il racconto passerà attraverso le vicende, di campo e umane, di tre mancini che hanno incantato il mondo e si sono legati anche all’Italia, vincendo, in complesso, 10 scudetti: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. "Buffa arriva per la prima volta a Urbino e in provincia, per una serata dedicata ai tanti amanti dello sport e pure di lui stesso, che come giornalista e narratore cominciò a Sky con il basket e poi passò anche ad altri sport, toccando tutte le corde - commenta l’assessore agli Eventi sportivi, Gian Franco Fedrigucci -. È un’opportunità per Urbino, per gli studenti e per l’entroterra, che va colta al volo. Buffa è stato molto contento quando gli hanno proposto di esibirsi in una città universitaria, noi invitiamo anche tutte le società sportive a venire a teatro". Lo spettacolo, gestito sempre da Amat, è fuori dal cartellone stagionale e i biglietti sono già disponibili su www.vivaticket.it, ma lo saranno anche nella biglietteria del teatro, nel giorno precedente allo spettacolo negli orari 11-13 e 16-20, nel giorno dell’evento dalle 16.

"È un’ottima occasione per vedere un bellissimo spettacolo fuori dal genere a cui siamo abituati, la prosa - commenta l’assessore alla Cultura, Lara Ottaviani -. Ospitare un divulgatore come lui, che non propone un racconto tecnico, ma narra storie ed è alla portata anche di chi non è un profondo conoscitore dello sport, è l’opportunità per ampliare l’offerta teatrale. Per altro, giovedì sera debutterà una miglioria che avevamo annunciato: nei palchi, il pubblico troverà i seggiolini rialzati".

Nicola Petricca