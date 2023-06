Il calcio conquista la città

Se l’operazione Calciomercato L’Originale era stata pensata per dare lustro a tutte le Marche attraverso la promozione della città di Fano, si può dire che il risultato è stato centrato. Per una settimana infatti le bellezze storiche e paesaggistiche di questo territorio e le sue eccellenze enogastronomiche sono state protagoniste del palinsesto di Sky Sport, assieme ai principali eventi culturali che gravitano attorno alla città della Fortuna. Ed oggi va in scena il capitolo finale con ospiti d’eccellenza come l’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani e collegamenti da far venire l’acquolina in bocca ai tantissimi telespettatori, circa 400.000 a puntata con un potenziale di oltre 2 milioni di utenti collegati nelle 20 messe in onda settimanali tra dirette, repliche e canali social. "Si tratta di uno dei programmi sportivi con i maggiori ascolti a livello italiano - sottolinea Corrado Moscelli, ceo di Comunica Media Agency che ha coordinato questo progetto di visibilità finanziato con 101mila euro ivati, dalla Regione Marche attraverso l’Atim -. Il programma è diventato negli anni un must di Sky Sport grazie all’inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, l’ideatore e conduttore del format, Gianluca Di Marzio, che racconta le operazioni di giornata, e Fayna, che pesca le più insolite curiosità dal web. In questi giorni sul palco dell’ex Chiesa di San Francesco si sono alternati ex giocatori e giornalisti sportivi come Costacurta, Minotti, Marchegiani, Marocchi, Serena, Bucciantini, Baldaccini, Condò, Teotino, Compagnoni e Marianella. Tutti volti conosciuti a livello nazionale e da anni associati al canale nazionale sportivo per eccellenza".

Oltre al collegamento principale, previsto nell’ex Chiesa di San Francesco (dalle 23 alle 24), ogni giorno ci sono stati collegamenti dai luoghi simbolo della città: Pincio, Darsena Borghese, Rocca Malatestiana, Bastione Sangallo, Porto, zona mare… in totale 20 ore di messa in onda. Oggi sarà la giornata delle eccellenze enogastronomiche.

Tiziana Petrelli