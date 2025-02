Il calcio di Raffaella Manieri: "Ragazze e ragazzi insieme. Ecco la nostra Academy"

Raffaella Manieri, che effetto fa essere fra i candidati al cittadino dell’anno? "Mi rende felice non tanto per me, che il mio percorso l’ho fatto e non me lo toglierà nessuno, ma perché dà forza alle nuove generazioni sapere che una ragazza ha fatto carriera nel calcio. Insomma, che è una cosa possibile".

E’ stato difficile, dopo aver girato l’Italia e l’Europa, rientrare a Santa Maria dell’Arzilla? "No, anzi. Proprio perché avevo fatto tante esperienze fuori, ho scelto di tornare per la qualità di vita, la vicinanza della natura, dedicandomi del tempo per me che non avevo avuto. E magari conoscere veramente chi erano i miei genitori, che per vent’anni non ho quasi mai visto. Li ringrazio tantissimo per tutto quello che hanno fatto per me".

Però senza calcio non ci sa stare, quindi ha fondato l’Academy per insegnare ai più piccoli i fondamenti tecnici della disciplina a cui ha dedicato la vita: come vanno le cose? "Molto bene. Il nostro progetto è di livello nazionale, riconosciuto da Coverciano, ho ragazzi e ragazze di tutte le età, dai 5 anni all’Under 17 e da quest’anno abbiamo aperto anche la prima squadra, partecipando al campionato di Eccellenza Marche per dare la possibilità alle ragazze che vogliono continuare a giocare di poterlo fare. O magari di tornare alla base, come ha fatto Valentina Livi, che non è solo una famosa cantautrice ma anche un’ottima calciatrice".

Ma nel frattempo qualcuna ha preso il volo… "Sì, una per tutte Viola Volpini di Marotta, approdata alla Juve. Appena rientrata da un infortunio ha segnato una doppietta contro il Milan. Spero sia la nuova Raffa Manieri".

Di cosa si occupa nell’Academy che porta il suo nome? "Sono la figura di riferimento del progetto, ma non alleno direttamente gli allievi. Ora sono anche docente per la Federazione, quindi giro per tenere i corsi. Un’opportunità nata dopo la tesi scritta nel 2021 per il corso di direttore sportivo della Figc ’Il Mixed Team: di necessità virtù’. Un titolo speciale che ha colpito nel segno".

Cioè ragazzi e ragazze giocano insieme? "Esattamente. Possono farlo fino ai 15 anni, in Europa è una cosa consolidata mentre da noi viene guardata ancora con dei pregiudizi. Invece funziona e se vengono a studiarci da tutta Italia un motivo c’è. Nel nostro paese di 600 abitanti, forse perché ancora incontaminato, sta accadendo qualcosa di magico: si trasmettono valori come pari opportunità, uguaglianza, inclusione. I ragazzi assimilano certi principi e si abituano a considerare le ragazze come un punto di forza, in campo e fuori. Un valore aggiunto dal punto di vista tecnico e comportamentale".

Elisabetta Ferri