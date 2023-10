Il caldo è archiviato. Come viaggia la moda a due mesi dal Natale

Qua il tempo scorre: sembra ieri che salutavamo l’estate (al suo arrivo) con il blu del granchio blu e oggi la salutiamo perché finita, viste le temperature, con il blu Estoril. Insomma è così che tra una pesca, un taglio di ciuffo e tanti spunti tra il ‘soap’ ed il pop siamo arrivati a due mesi dal Natale. I piumini sono ancora avvolti nella carta velina ma nelle drogherie e profumerie ci sono già i calendari dell’avvento: si sa che per cioccolata e creme (di bellezza) la stagione incide poco. Ma se il tempo corre come fosse Mennea noi oggi torniamo indietro. Di almeno 20 anni.

Per ogni cosa c’è una stagione e, nella moda, questa sarà la più Duemila di tutte. Dopo un periodo a maggese dove il pubblico ha potuto riaprire gusti e bauli con quell’estetica, ora è pronto. Penso subito al maculato, quello classico che troveremo ovunque, oltre il mood punk: base cammello e chiazze irregolari nere. Beh approfittiamone! Poi penso alla ‘Swipe Bag’ di Coperni che ha proposto con un lettore cd incorporato nella borsa che è effettivamente un’ellisse. Ma ve lo ricordate quando la musica la si ascoltava lì?

In tutto questo magico mix per il libro della settimana mi viene in mente Harry Potter, perché no? J. K. Rowling ha creato una saga che è stoica, è il maculato dell’editoria. Per il profumo vorrei lo stesso fare un passo indietro. Ricordo due essenze, una da uomo zebrata e una da donna maculata, firmate Dolce e Gabbana. Il nome di entrambi era ‘By’: il maculato fu lanciato nel 1999 e tra le note c’erano di lavanda, bergamotto, ciclamino , legno di cedro, orchidea, violetta; muschio, caffè, zenzero e sandalo. Quello zebrato è del 1997 e nella piramide olfattiva c’erano noce moscata, pepe, lavanda artemisia; sandalo, tabacco, cuoio, ambra e Legno di guaiaco. A me piacevano.

Francesco Pierucci

