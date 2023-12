Il calendario della bontà. Dalla ’A’ di Ant alla ’T’41B. Dodici mesi di solidarietà

Il conto alla rovescia può iniziare: sabato 30 dicembre, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024 dedicato ad alcune realtà che operano per il bene del prossimo. Giorno dopo giorno, il 2024 trascorrerà cadenzato dai sorrisi di chi opera a sostegno della Fondazione Ant (gennaio); del Porto Ceis, la compagnia teatrale interna alla Galassia Gaudiano (febbraio); l’Out Calciosociale (marzo); Iopra, Istituto oncologico pesarese raffaele antoniello (aprile); Utopia (maggio); Fondazione Noi Domani Onlus (giugno); Cav, Centro aiuto alla vita di pesaro (luglio); Ail Pesaro (agosto); Cante di Montevecchio Onlus (settembre); Cooperativa sociale l’Imprevisto (ottobre); Oltre l’ostacolo di Luca Lepri (novembre) e la Cooperativa sociale T41B (dicembre). Sponsor del calendario sono stati: Ail di Pesaro, Banca di Pesaro, Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, Luxcar e Xanitalia. Anche a tutti loro va un grazie per la partecipazione all’importante progetto. Una peculiarità del terzo settore è quella di muovere la speranza: abbiamo chiesto alle associazioni di raccontarci un loro sogno. Consolidare quanto fatto è il percorso di Out Calciosociale: "Il nostro sogno - osserva il presidente Gabriele Montaccini - parte dal nostro credo ’vince solo chi custodisce’. Nel 2024 vorremmo custodire ciò che ci circonda e le persone che abbracciano il nostro sogno, partendo dal calciosociale". Emanuela Angelini, presidente della Fondazione Dopo di noi, osserva: "Il nostro obiettivo - dice - è che tutti i protagonisti, come noi li chiamiamo, possano vivere ’dopo di noi’, una vita normale, con le loro poche o tante autonomie, supportati e seguiti al meglio da operatori qualificati, in una casa che sarà la loro casa per tutta la vita: mai soli, mai dimenticati. La casa , oggi, è sicuramente uno dei più grossi problemi che affrontano i genitori con poche disponibilità: donazioni, eredità …la Fondazione ci spera e al momento non è semplice".

E allo Iopra? "I sogni che ha lo Iopra sono due - spiega la vicepresidente, avvocato Antonella Antoniello -: uno, vero da sempre, è quello di ottenere un sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione della comunità di aziende e privati del territorio che rendono possibile lo svolgimento della nostra missione. L’altro sogno, più pragmatico e diretta conseguenza del primo, è quello di poter ampliare i mezzi a disposizione dello staff medico-infermieristico: un’altra auto per le visite a domicilio, nuove apparecchiature elettromedicali trasportabili a domicilio e tutte le moderne attrezzature utili a offrire un servizio domiciliare sempre più efficace e moderno". Luca Lepri, fondatore dell’associazione "Oltre l’ostacolo", rivela: "L’obiettivo per il 2024 che è stato quello del 2023 sarà di sensibilizzare il più possibile le persone alla disabilità. Non è facile e nemmeno scontato riuscire a coinvolgere quante più persone possibili in questa consapevolezza. La nostra associazione è piccola, ma ci prova. Siamo solo una goccia nell’oceano – conclude –, ma pur sempre una goccia in più".

Solidea Vitali Rosati