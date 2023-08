"Il calo al botteghino? Non ci preoccupa"

di Elisabetta Rossi

Sono 476 biglietti strappati in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 13.576 spettatori. Di questi, la metà stranieri, in calo del 5 per cento in rapporto al 2022. Ma la vera picchiata è nelle casse del Festival, dove sono arrivati 200mila euro in meno: 750 e rotti mila mentre nel 2022 gli incassi si erano attestati a quota 957mila. E comunque dal 2018, tenuto conto degli sconvolgimenti mondiali del covid, i numeri del Festival non hanno registrato un crescendo rossiniano, ma un sensibile “diminuendo“. "Non è l’edizione dei record, non ce l’aspettavamo neppure, ma è stata di grande soddisfazione – tira le somme Christian Della Chiara, direttore generale del Rof – Questo è un festival colto e dotto. Ed è stato molto apprezzato per le voci, la direzione e, col giusto dibattito, per le regie".

Perché però stesso numero di spettatori dello scorso anno, ma 200mila euro in meno di incassi?

"Direi che il pubblico ha preferito biglietti di categoria più economica. In più i biglietti dei concerti al Teatro sperimentale hanno avuto un prezzo leggermente ribassato rispetto allo scorso anno".

Come si spiega questo stallo? Dipende forse anche dal fatto che ci fossero solo titoli “seri“?

"Aver confermato il pubblico dello scorso anno per noi è un ottimo risultato, tenuto conto che la nostra linea, che rivendichiamo, è quella di non fare un’operazione “blockbuster“, di non andare incontro a un pubblico facile, ma di proporre un Rossini raro e serio. Posto che la scelta del cartellone spetta alla direzione artistica, il nostro obiettivo era confermare i numeridel 2022".

Diminuiscono però anche gli stranieri...

"Siamo sotto i valori storici che erano del 65 per cento, ma il risultato del 2023 è stato comunque lusinghiero. Se sono calati dipende anche da condizioni geopolitiche ed economiche. E’ buffo che quando abbiamo tanti stranieri, ci chiedono “ma perché non vengono gli italiani?“, vengono gli italiani e domandano “dove sono gli stranieri?“. Invece abbiamo avuto un ritorno dei giapponesi".

Invece lo Sferisterio ha chiuso con 5mila spettatori in più...

"Ognuno ha le proprie metriche, ma abbiamo un bacino diverso".

Quanto il Festival ha pagato l’indisponibilità del teatro Rossini?

"Non è vero che la qualità abbia risentito del fatto che le opere siano state fatte alla Vitrifrigo. Lo Sperimentale non è di certo la location che prediligo, è più per il cinema, ma abbiamo fatto di necessità virtù. E comunque, con gli spettatori ad esempio dell’Aureliano in Palmira avremmo riempito il Rossini. Ma non dimentichiamoci che gli spettacoli simbolo del Festival sono quelli andati in scena alla Vitrifrigo".

Per l’edizione 2024 del Rof, nell’anno di Pesaro Capitale della cultura, non avrete solo l’obiettivo di confermare...

"Se il prossimo anno avessimo i numeri di quest’anno lo considereri una delusione".