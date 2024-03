Il “caminon“ della fornace Volponi ha ancora molte cose da dire

Per molti la fornace Volponi è solo un cumulo di macerie implose nell’arco di 50 anni esatti, da quando i circa venti soci ne decisero, con grande rammarico, la liquidazione in pareggio di bilancio. A guardarla dalle mura cittadine, si può vedere oggi un insieme di edifici crollati sommersi dalla vegetazione a tal punto da rendere difficile la lettura visiva di quella che è stata la più grossa, attiva e viva industria di Urbino fino agli anni ’70. Tuttavia, come si può vedere nella foto anni ’30, sono visibili gli elementi di una industria complessa: un piazzale sulla destra che era il deposito dei vari prodotti dell’opificio; mattoni fatti a mano, mattoni in serie, tegole, coppi e altro, per circa una quarantina di tipologie, in attesa di essere spediti nei vari cantieri, specie dell’entroterra.

L’edificio con scalinata era sede di uffici al primo piano e garage per camion al pianterreno. Dietro, era l’area dei “mattonari“: ben tre operai che in totale autonomia producevano i loro pregiati mattoni a mano. Nella casa all’estrema destra invece abitava la mia famiglia: Alfio Volponi, mio padre, fu direttore fino alla prematura scomparsa. In alto, in parte occupato da canneto, si estendeva (e c’è ancora) un laghetto di una cinquantina di metri di diametro creato estraendo l’argilla, alimentato dalle piogge e da vene sotterranee e utilizzato per prelevare acqua per vari usi; era profondo circa 5 metri al centro, e noi bambini ci andavamo a pescare carpe, pesci gatto e rane; per la gente della fornace era “il pozzalone“.

Le strette file visibili negli spazi aperti erano gli essiccatoi, dove i mattoni crudi, appena usciti dalle due macchine impastatrici, venivano sistemati a coltello in file sovrapposte per essere asciugati al sole. Poi c’erano anche gli essiccatoi artificiali alimentati da pompe di calore, che permettevano di asciugare grosse quantità di mattoni in tempi più brevi, prima di essere immessi nel forno di cottura. Quest’ultimo oggi non è più visibile perché crollato, ed era disposto ellitticamente attorno al vero simbolo della nostra fornace: il “caminon“. Il lungo comignolo, la canna fumaria che sbuffava ininterrottamente da metà marzo a metà dicembre, quando la fornace andava in letargo per la stagione invernale. Il “caminon“ è ancora in piedi, sofferente, un po’ inclinato (ha oltre 130 anni!), ma resiste a piogge, neve, vento, gelo e terremoti: come un estremo baluardo che chiede un restauro non più rinviabile.

Il terreno tutt’intorno alla fornace era della ditta e comprendeva cinque case con altrettante famiglie di contadini, che coltivavano a mezzadria. La stradina bianca che scende in alto a destra era utilizzata dai camion per portare la materia prima: l’argilla che proveniva da una cava di proprietà in zona Sogesta.

Ora la speranza di un suo recupero, possibilmente rapido, da parte del Comune è una consolazione per noi Volponi, dopo mezzo secolo di peripezie ed alterne vicende, anche poco edificanti, da parte dei successivi proprietari, che ci avevano amareggiato il cuore; perché la nostra cara fornace era un “villaggio“ autonomo in cui tutti, dai proprietari alle maestranze, una cinquantina, lavoravano di comune accordo e con gli stessi intenti, senza contrasti, per il bene comune e in semplicità: sentimenti e stili di vita che da giovane ho vissuto da spettatore, ma con la consapevolezza di cosa significassero la fatica, la collaborazione, la responsabilità. Ora la finalità sarà ovviamente diversa, rispettando le nuove esigenze, il piano regolatore, le progettualità consone ai tempi. Ma sogniamo tutti che il “caminon“, pur non sbuffando più, ritorni ad un nuovo splendore.

* figlio dell’ultimo

direttore della fornace