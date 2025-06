Il Cammino dei Cappuccini chiama a raccolta le Marche con un ciclo di quattro appuntamenti sul territorio che cominceranno domani a Cagli. Altre tappe sono previste il 16 a Fabriano, il 23 a Sarnano e il 25 ad Ascoli Piceno. Il ciclo di incontri previsti, coordinato da Marchingegno srl e Expirit srl, vedrà la partecipazione di enti pubblici, operatori dell’accoglienza, associazioni culturali, rappresentanti delle imprese, soggetti del terzo settore e cittadini interessati, con l’obiettivo di far emergere bisogni, criticità, idee, ma anche visioni e desideri sul futuro del Cammino e dei territori attraversati. "Il Cammino dei Cappuccini – spiega fra Sergio Lorenzini – è un’opportunità per riscoprire il senso profondo dell’andare, del sostare, dell’incontrarsi". L’incontro a Cagli si terrà domani nel Salone degli Stemmi in Comune dalle ore 17,15 alle ore 19,30.