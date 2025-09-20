Il Cammino di sant’Ubaldo per lo sviluppo turistico

Si è tenuta due giorni sotto l’urna che contiene le spoglie del Patrono di Gubbio nella Basilica di Sant’Ubaldo, la cerimonia di firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione turistica e spirituale del Cammino di Sant’Ubaldo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gubbio e dalla Diocesi eugubina, segna un passo decisivo per la promozione di un itinerario che rievoca i percorsi compiuti dal vescovo Ubaldo Baldassini attraverso territori di straordinaria bellezza paesaggistica, naturalistica e culturale tra Umbria e Marche. Alla firma hanno partecipato numerose realtà territoriali, tra cui i Comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Cagli (Pianello), Serra Sant’Abbondio (Fonte Avellana), Apecchio, l’Unione montana Urbania, le Diocesi di Gubbio, Fano e Urbino, oltre alle sezioni locali del Club Alpino Italiano di Gubbio e Urbino. Fondamentale il contributo dell’Associazione Maggio Eugubino, che per prima ha creduto in questo progetto, delle Famiglie Ceraiole e dell’Università dei Muratori, Scalpellini e Arti Congeneri, realtà storiche e identitarie di Gubbio.

Il protocollo istituisce un Comitato tecnico interistituzionale, guidato dal Comune e dalla Diocesi di Gubbio, finalizzato a valorizzare in maniera coordinata il Cammino di Sant’Ubaldo e a integrarlo nel network dei percorsi italiani ed europei.

Le iniziative contemplate includono la rielaborazione, la cartografazione e la segnaletica del tracciato storico; la valorizzazione dei siti connessi alla vita del Santo; lo sviluppo di risorse informative e di promozione condivise; l’organizzazione integrata di manifestazioni culturali, religiose e turistiche; l’implementazione di una rete di ospitalità estesa per pellegrini, escursionisti e visitatori nonché la ricerca collaborativa di finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Vescovo di Gubbio e Città di Castello, Luciano Paolucci Bedini, assente per impegni improrogabili, ha sottolineato in una nota come "la firma di questo accordo per l’implementazione del Cammino di Sant’Ubaldo tra gli enti promotori e responsabili del territorio, civili e religiosi, sia davvero un bel traguardo, sia per proporre un nuovo percorso spirituale che possa aiutare i tanti che oggi amano i cammini, sia per far conoscere una figura di santità e l’originalità del territorio che l’ha ospitata".

am. pi.