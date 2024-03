Il campione casa e spesa. Domizia, l’anima gemella. A luglio i fiori d’arancio: "E i bimbi? Un po’ presto"

Muri

Sale sul palco dell’Auditorium Scavolini con la timidezza e la gentilezza che lo contraddistinguono da sempre, il neo pesarese Pecco Bagnaia. Una riservatezza che in gara si trasforma in determinazione ed intraprendenza, tanto da renderlo un vero fuoriclasse, capace di vincere tre titoli mondiali ed essere tra i pochissimi piloti al mondo a confermarsi campione per due anni consecutivi (2022 e 2023 in MotoGp).

Sarà che non appena diciassettenne, Pecco decide di cambiare totalmente la sua vita e da Chivasso sceglie di venire a Pesaro per entrare a far parte della VR46, vivere nella terra dei motori, respirare un’aria così particolare che solo in queste zone si può trovare. Da quel momento la città gli resterà nel cuore. Così tanto, che dopo i primi anni passati insieme ai ragazzi dell’Academy di Valentino Rossi (con alcuni compagni, poco dopo essere arrivato in città viveva in viale Trento), nel 2019 deciderà di trasferirsi definitivamente a Pesaro e di prendere casa al Centro Benelli, insieme alla sua fidanzata ed ora anche promessa sposa, Domizia Castagnini.

Ieri sera, seduta in prima fila, non poteva di certo mancare anche lei. I ragazzi si sposeranno a luglio e hanno scelto proprio Pesaro come luogo dove convoleranno a nozze, perché questa è davvero la loro casa.

"Ma per i bambini ancora è presto – dice Pecco, intervistato da un altro pesarese, Mauro Sanchini - però ogni tanto ne parliamo. Non sappiamo come e dove saremo tra dieci anni. Sappiamo però che è bellissimo vivere al mare".

Inseparabili dentro e fuori dai circuiti, Domizia (che da anni lavora proprio in città come fashion buyer da Ratti) ha sempre accompagnato e sostenuto Bagnaia durante tutta la sua carriera. Un punto fermo, come tutta la sua famiglia, in particolare sua sorella Carola, che lo segue in tutto il mondo, ma anche il nonno e i suoi genitori: "Anche se Pesaro è diventata la mia casa – dice Pecco - la mia famiglia mi è sempre vicina. Sento molto spesso mamma, mentre se non chiamo papà per raccontargli cosa succede al Ranch si offende".

Pecco non ama la vita mondana: si divide tra allenamenti a Misano, sedute in palestra alla Fisio Gym (come tutti i ragazzi della VR46) e qualche uscita. Ma ogni tanto anche lui non riesce a resistere ad una tentazione, questa proprio da pesarese doc: la pizza Rossini, per lui una vera passione.

E lui stesso poi a raccontare che ama proprio la vita di provincia: "La spesa al supermercato, dal fruttivendolo – dice -. Mi piace anche cucinare e questo ovviamente è molto apprezzato anche da Domizia". Quella di Pecco è una vita legata a tuttotondo al mondo delle due ruote e a questa città: il campione è socio del Moto Club Pesaro Tonino Benelli, che tra l’altro si trova a due passi da casa sua ed ogni tanto si diverte nello sterrato della pista Junior Camp Pesaro Tonino Benelli.

Ma se le moto sono la sua vita, è anche un’altra grande passione a legarlo a Pesaro. Pecco è un grande appassionato di basket e non è raro, compatibilmente con gli impegni del motomondiale, vederlo sugli spalti della Vitrifrigo Arena a seguire la Vuelle. Ecco perché, diventare cittadino di Pesaro in quello che è stato il tempio sacro della pallacanestro pesarese, per Pecco è stato ancora più bello. Da "nuvola rossa" a "nuvola bianco rossa", come ha detto il sindaco Matteo Ricci. E da oggi sono anche i colori del suo cuore.