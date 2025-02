Il campione che sorpassa a piedi se stesso a

Bertini

Siamo all’ultima curva dell’ultimo giro, eccolo imboccare il rettilineo finale, dà un’occhiata indietro, è solo, Valentino Rossi c’è e ancora una volta taglia il traguardo da trionfatore in sella alla sua moto numero 46. Lo sappiamo a memoria come "nel mezzo del cammin di nostra vita".

Ma in questo 16 febbraio 2025, le cose sono un po’ diverse: "Vale" fa tutto come sempre, ma taglia il traguardo non solo in sella alla sua moto 46, ma anche a cavallo dei suoi 46 anni: oggi "The doctor" pareggia se stesso, le sue Honda, Ducati e Yamaha numero 46 fatte d’acciaio e alluminio diventano un uomo in carne ed ossa di 46 anni, Valentino uomo eguaglia se stesso pilota, sorpassa a piedi se stesso sulle due ruote e se ne va per i fatti suoi.

Nei vangeli apocrifi dei motori si narra che il 46° anno sarebbe stato anche quello giusto per scendere dalla moto, altrimenti che altro poteva significare quel banale 46 sul cupolino di una moto che ha tenuto banco nel mondo per una ventina d’anni?

Resta il fatto che finalmente oggi Valentino Rossi ha la stessa età della suo moto, quel 46 tante volte baciato e accarezzato come un giovane puledro alla fine di decine e decine di gare vittoriose sulle piste di tutto il mondo per una ventina d’anni. Ne aveva rispettivamente 27 e 15 di meno del numero leggendario quando vinse il suo primo mondiale nel 1997 e il suo ultimo nel 2009. Per arrivare oggi a far coincidere nel 46 il numero del suo cupolino e quello dei suoi anni ci ha messo in mezzo 9 titoli mondiali, 115 vittorie e 235 podi.

Anche Valentino deve aver pensato che questo compleanno è simbolico, con lui che a piedi raggiunge e supera la sua moto. Non si sa come festeggerà, certo qualcosa di bello non si farà mancare con Francesca Sofia e gli amici. Infatti a "nonna" Stefania è stata affidata la cura delle piccole Giulietta e Gabriella.