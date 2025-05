Il ’Campo Base’ è sotto il Nerone. Alpinismo, speleo, note e tipicità

Torna a Piobbico "Campo Base Nerone Piobbico" l’evento che racchiude molteplici discipline sportive, e non solo, legate alla natura. Non mancherà il divertimento e la gastronomia. Ampio e diversificato il programma di questa quarta edizione.

Si incomincerà sabato dalle ore 18 in Piazza del Mercato (via Roma) con l’incontro dal titolo "In Viaggio attraverso il mondo" con Giacomo Meliffi (guida alpina. Membro Cai) e con Marco Bani (speologo) seguirà l’apertura degli stand e truck food, non mancherà della buona musica dal vivo.

Durante la giornata ci si confronterà sugli ultimi sviluppi degli studi naturalistici che riguardano la speleologia, la paleontologia e la botanica, inoltre si parlerà delle antiche tradizioni carbonare di Rocca Leonella e della sentieristica del Nerone.

Si proseguirà poi domenica dalle ore 9 con le iscrizioni per le tante attività previste: trekking, downhill, hike and flyi, mountain bike, arrampicata, yoga e bagno sonoro, canoa, canyoning. Essendo a Piobbico, non mancherà il tradizionale Polentone alla Carbonara con l’apertura (ore 13 fino a tarda sera) degli stand gastronomici. Possibilità di parcheggio libero nella zona del Parco Acque Minerali.

"Saranno due giorni da trascorrere in armonia con il mondo", dice il presidente del Club dei Brutti Gianni Aluigi che assieme al consiglio direttivo e con il patrocinio del Comune organizza l’evento. am. pi.