Il campo del Villa San Martino pronto a dicembre

Davanti all’impressione di uno stallo nei lavori di ristrutturazione del campo sportivo del Villa San Martino calcio, il consigliere comunale di centrodestra, Emanuele Gambini, ha chiesto e ottenuto lumi dall’assessore Riccardo Pozzi: "Secondo il cartellone del cantiere – ha osservato Gambini, in sintesi – il cantiere dovrebbe terminare il 4 novembre prossimo. E’ chiaro che nonsia questo l’avanzamento dei lavori: cosa dobbiamo aspettarci? Dei ritardi?". Pozzi non l’ha mandata a dire: "Nessun problema: i lavori di rifacimento del manto del Villa San Martino, tra le società che annovera uno dei maggiori settori giovanili della città sono in corso – ha detto Pozzi – e stanno procedendo bene. La consegna del campo da calcio è prevista entro il mese di dicembre. Sono stati completati gli scavi e sono in corso le operazioni per realizzare i drenaggi profondi del sottofondo, fase molto delicata, da eseguire con accortezza per avere un’opera funzionale nel tempo". Pozzi ha poi risposto alla domanda sullo stop all’intervento nei mesi estivi: "Ad agosto i lavori sono stati interrotti in parte per le consuete ferie estive (nelle settimane centrali) e in parte per eseguire e attendere i risultati delle analisi geologiche che si sono rese necessarie". Cioè? "Abbiamo trovato acqua sul fondo. Così sono stati fatti approfondimenti geologi. Ma il termine dei lavori non sforerà il cronoprogramma". Gambini ha chiesto sul campo di calcio a 5. "Rifaremo – ha detto Pozzi – anche quello".