Il candidato Marco Moscatelli annuncia: "Vinceremo"

"Il Tar ci ha reso giustizia e ora siamo pronti a illustrare il nostro programma ai cittadini e, soprattutto, a governare questo Comune per farlo rinascere". Parole chiare quelle di Marco Moscatelli, candidato sindaco di Monte Porzio della lista ‘Insieme per il futuro’, che l’altra sera ha incontrato la stampa insieme a tutti i componenti del suo gruppo, coi quali è intenzionato a conquistare la guida del paese, aggiudicandosi la sfida alle urne contro la compagine dell’aspirante primo cittadino Bruno Sebastianelli. Il riferimento al Tar è naturalmente relativo alla sentenza del 20 maggio (di cui abbiamo già dato conto su queste colonne) che ha riammesso la lista, inizialmente esclusa dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Pergola per un vizio di forma: la mancanza del timbro di congiunzione tra i fogli A4 coi nomi dei candidati e quelli con le sottoscrizioni dei presentatori, nonostante gli stessi fossero spillati insieme. Accanto a Moscatelli, tra i candidati consiglieri, l’ex presidente del Consiglio regionale ed ex sindaco di Mondolfo, Vittoriano Solazzi, che ha detto: "Questo Comune ha necessità di cure importanti, perché è stato azzerato. La manutenzione è inesistente, non ci sono più servizi e le tasse e le tariffe sono tutte al massimo, per colpa della procedura di riequilibrio finanziario resa necessaria dal malgoverno degli ultimi anni". "Una procedura – ha aggiunto al riguardo Moscatelli – dalla quale non siamo ancora fuori. Il sindaco uscente aveva assicurato che entro il 15 maggio la Corte dei Conti ci avrebbe notificato la sua chiusura anticipata, ma ancora non è arrivato nulla, perché, evidentemente, servono ulteriori approfondimenti. Per questo, se vinceremo, la prima cosa che dovremo fare sarà un verifica dei conti. Dopodiché ci sarà da lavorare sodo, per invertire la rotta e ridare dignità a questo territorio. Tra i provvedimenti da assumere immediatamente – ha concluso - c’è il blocco del maxi aumento della Tari deliberato nell’ultimo consiglio comunale, pari al 5,6%".

Sandro Franceschetti