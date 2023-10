Il candidato sindaco De Leo incalza: "E adesso il Pd leverà le tende?"

Di fronte alla mancata proroga dei 20 milioni di euro dal parte del Mit e il rinvio ad un decreto del governo, il candidato sindaco Giuseppe De Leo (area civica del centrodestra) (nella foto) si chiede: "Ora il Partito democratico leverà le tende?".

Il riferimento è alle dichiarazioni della capogruppo del Pd Agnese Giacomoni che il 31 agosto 2022 disse: "Se la variante Gimarra non si farà perché ostacolata da una parte della maggioranza, il Pd dovrebbe levare le tende".

"Mi aspetterei – commenta De Leo – un po’ di coerenza rispetto a tale affermazione". Inoltre il candidato sindaco ricorda come si è arrivati alla situazione attuale "dopo la firma del protocollo del 2018 tra il presidente Ceriscioli ed il sindaco Seri, con il quale venivano destinati a Fano ben 20 milioni di euro nell’ambito delle opere compensative all’ospedale unico (che non c’è più, ora c’è un ospedale nuovo a Pesaro) per la cosiddetta variante Gimarra".

"Prima – rammenta De Leo – c’è stato un ‘piccolo’ errore progettuale di oltre 12 milioni di euro. Poi lo scaricabarile sui dirigenti comunali circa la fattibilità dell’opera e sulla tempistica dei lavori. Infine un bando di gara per 25 milioni di euro ‘al buio’, ovvero senza alcuna copertura finanziaria se non per i 5 milioni messi a disposizione dal Comune.

Ovviamente si guarderanno bene dall’aprire le buste già pervenute perché si configurerebbe il vincolo di un rapporto contrattuale. A parte la scellerata ed arrogante volontà di sbancare due colline per spostare il traffico solo di due chilometri più avanti, la giunta Seri pretenderebbe che il governo nazionale provveda ad un ulteriore proroga dei termini tramite l’inserimento di una norma specifica nel decreto Milleproroghe della prossima Legge Finanziaria. Eventualità da escludere tenendo conto delle dinamiche di politica finanziaria e di bilancio statale".

