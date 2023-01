Il cane abbaia, i vicini pensano al peggio

E’ stato l’abbaiare continuo del cane ad insospettire i vicini di casa di una coppia di 70enni di Pesaro. I quali, malgrado il loro cane fosse in preda alla paura, non sono usciti di casa per calmarlo. Per questo, i vicini hanno chiamato i carabinieri per verificare che cosa stesse succedendo. All’arrivo della pattuglia, dopo aver suonato il campanello, i coniugi hanno aperto prontamente la porta chiedendo che cosa fosse successo. La risposta è stata semplice: "I suoi vicini si sono allarmati per l’abbaiare del vostro cane". I coniugi hanno ringraziato i militari per l’interessamento e anche i vicini per aver avuto il timore che potesse esser successo qualcosa. Ma erano semplicemente davanti alla tv e non hanno sentito il cane