"Il cane disturba": guerra infinita tra vicini

Non sopportava il latrare dei cani dei vicini. Al punto da denunciarli per immissione di rumori. Ma per due volte la procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo e per due volte la presunta vittima si è opposta. Ieri, dopo il nuovo round in Tribunale, il giudice Giacomo Gasparini ha preso tempo per pronunciarsi ancora sul caso. E forse in modo definitivo. Tutto succede a Mondolfo dove vive un 57enne, noto amante della caccia. Nella sua proprietà ha una muta di quattro zampe. Uno dei suoi vicini si lamenta dei latrati. Arrivano gli ispettori dell’Asur, i forestali e dai controlli emerge che tutto è a regola d’arte. Gli animali, rinchiusi in un recinto, hanno ognuno il proprio box e spazio esterno sufficiente. C’è anche una gabbia per ricoverare eventuali cani malati evitando che contagino gli altri. Un’associazione animalista stessa avrebbe promosso i due padroni per come tenevano i loro cani. Ma il vicino li denuncia e marito e moglie (difesi dall’avvocato Paolo Biancofiore) finiscono indagati dalla procura. Che poco dopo chiede l’archiviazione. L’altro non molla e si oppone, invitando ad ascoltare gli altri residenti. Il gip gli accorda il supplemento di indagine. Sentiti, gli altri vicini avrebbero detto che quell’abbaiare era tollerabile. Il pm presenta un’archiviazione bis. Ma il denunciante si oppone di nuovo. La parola passa ancora al giudice che si pronuncerà tra qualche giorno.

e. ros.