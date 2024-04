Il cane nella scuola elementare per fare ’lezione’

"Scodinzolando tra i banchi" è la sperimentazione appena partita nelle classi terze della scuola primaria del Della Rovere di Urbania. Un progetto pilota, promosso da Enrico Rossi presidente dell’associazione ’Grazie Gesù’ e guidato da Cristiano Bellissimo dell’associazione ’La tribù dei nasi freddi’, educatore cinofilo certificato, che ha preparato i bambini all’incontro spiegando loro come comportarsi. Un’idea nata da Enrico e Cristiano nelle corsie dell’ospedale Salesi in cui il programma è già avviato da tempo. "Sto realizzando un mio sogno e ho voluto far partire questo progetto da Urbania, che è la mia città, e dalle scuole, ma già la prossima settimana saremo alla casa di riposo" dichiara Enrico Rossi. Questo progetto che mira all’inclusione e a favorire la socializzazione attraverso l’interazione con gli animali, si sposa perfettamente con la didattica scolastica e col suo obiettivo di aprire i canali comunicativi degli studenti. L’Istituto propone una scuola dinamica, inclusiva e promotrice di competenze trasversali per gli studienti e la dirigente scolastica Antonella Accili ha accolto da subito con entusiasmo questa iniziativa. "Lo scopo è il miglioramento del benessere dei bambini da un punto di vista emotivo, socio relazionale, cognitivo e motorio - dichiarano le docenti delle classi, orgogliose di partecipare a questo progetto - "Attraverso la socializzazione con l’animale infatti si migliorano le interazioni sociali tra studenti e l’equilibrio emotivo in classe. E’ un progetto che parla di rispetto, di cura dell’animale e del prossimo". Anche i genitori dei bambini hanno accettato con entusiasmo la proposta della dirigente, che si è subito attivata per farlo partire. I protagonisti sono un labrador e un barboncino, con anni di esperienza nella pet therapy.

Valentina Damiani