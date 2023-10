Il “Cantiere Sociale della Musica“ promuove la cultura

Prosegueil Cantiere Sociale della Musica 2023, prima tappa di un progetto triennale sostenuto dalla FondazioneWada Di Ferdinando nell’ambito del bando Nutrire. Sono partner del progetto il Comune di Pesaro e i Quartieri (in particolare l’1, il 3 e il 9), Rossini Opera Festival, Amat, Aspes, Marche Multiservizi, Arci Pesaro e Urbino, Università degli Studi di Urbino, Istituto Comprensivo Gaudiano, Casa Circondariale di Villa Fastiggi e Ludoteca Riù.

Il progetto si è articolato lungo il 2023 in tre sezioni: dopo il Cantiere della Musica e quello dei Diritti, svoltisi nel corso dell’estate, in questa settimana è in corso all’Istituto Comprensivo Gaudiano. Ogni partecipante ha portato tappi di plastica per costruire il proprio violino. Attraversoil Cantiere Ambientale, LiberaMusica propone un percorso di avvicinamento alla musica caratterizzato da un approccio ambientalista, adottando il progetto “StraTivari- Lo Stradivari di plastica“ promossodal Comune di Torino. Attraverso un percorso di approfondimento sulla tematica dell’ inquinamento e del riciclo si procede con la creazione di violini propedeutici, realizzati tramite la trasformazione di rifiuti plastici. Gli alunni delle scuole primarie doneranno i violini costruiti durante la settimanaai bambini delle scuole dell’infanzia, per un primo approccio propedeutico allo studio della musica. Il percorso, in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vuole promuovere stili di vita sostenibilie buone pratiche, offrendo un’esperienza pratica di trasformazione di rifiuti di materiale plastico in violini che potranno essere utilizzati per la propedeutica musicale.

l. d.