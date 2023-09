"Il caos apparente degli scavi"

Molti mi domandano il perché, visitando scavi archeologici, si vedono frammenti lapidei decontestualizzati. O meglio, non me lo chiedono in quella forma, ma in questa: "Sacco, perché là dove fanno i lavori “scappano fuori“ colonne romane rotte, morti dappertutto, strati di terra nera, pietre sparse ai quattro cantoni? Erano matti nel Medioevo?".

La risposta è semplice. Una partizione cronologica creata in vitro dagli storici è chiamata Tardoantico. Essa corre dall’età dell’imperatore romano Costantino (esordio del IV secolo) sino a tutto il secolo VII. Per quale motivo chi si occupa di storia ha avvertito la necessità di ideare il Tardoantico?

In storia il bianco e il nero non esistono, ma vi sono tante sfumature di grigio (50, o forse più). L’impero romano d’Occidente cadde nel 476 d.C., deposto Romolo Augusto. Il giorno seguente il popolo trovò un pittoresco comitato di benvenuto che disse loro: "Benvenuti nel Medioevo!". I romani iniziarono a parlare latino volgare, a bere più birra che vino, a sfasciare tutto, ad abitare in catapecchie di paglia e terra, a dimenticare la mimesis classica nell’arte etc. etc. Corbellerie. I processi di trasformazione della società avvengono lentamente, perciò è stato coniato un periodo storico che potesse abbracciare gli ultimi secoli dell’impero romano d’Occidente e i primi secoli dei regni romano-barbarici, ossia quel momento di passaggio in cui la società europea trapassò dagli usi e costumi romani un discreto melting pot di idee fortemente ibridate con i popoli del nord (prima ci si ibridava soprattutto con il bacino del Mediterraneo e il medio Oriente). Il risultato? La società medievale così simile alla nostra. Tornando alla domanda iniziale, perché quella confusione? Ne parlerò nella prossima uscita.

(puntata 282)