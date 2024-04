Il capitano è sontuoso, Neri ci mette due pezze

Neri F. 6,5. Sventa su Nonge nel primo tempo ed evita la clamorosa frittata nella ripresa rimediando all’errore del gemello.

Rossoni 6. Sfortunato nell’episodio del gol di Sekulov, anche se non pulito. Per il resto una gara molto attenta contro avversari di rango.

Zagnoni 7. Tiene la difesa alta, gioca d’anticipo, svetta a più riprese. Soprattutto in occasione del vantaggio. Difensore goleador: 3° centro.

Neri G.M. 6. La sventatezza di quella costruzione dal basso che poteva costare il 2-2 è l’unico neo di una partita giocata a tratti anche col spavalderia. Vicino al gol su angolo.

Da Pozzo 6,5. Esterno a tutta fascia, produttivo nelle due fasi. Spinge molto, chiude a dovere: su Nonge da applausi.

Di Paola 7,5. Prestazione sontuosa. Riferimento per i compagni, costruisce gioco con continuità, e con classe. Offre l’assist del primo, realizza il secondo gol, reclama un rigore. Chiude coi crampi (37’ st Iervolino ng).

Rossetti 6. Meno appariscente del collega ma produttivo sia nei fraseggi che nella riconquista.

Nina 6. Se la cava anche in un ruolo non suo. Porta dinamismo e spreca pochi palloni (42’ st Foresta ng).

Pucciarelli 6. Ben presente, efficace nel raccordo con le punte. Conquista la punizione che fritta il gol partita (23’ st Valdifiori 6. Lavoro di tamponamento, quando serve).

Karlsson 6. Lotta, difende palloni, si fa valere nel gioco aereo, subisce falli non tutti sanzionati. Un assist per Molina, non sfruttato.

Molina 6. Un riferimento in attacco. Gli manca il gol. Va a concludere due volte pericolosamente (23’ st Nicastro 5,5. Giallo forse eccessivo, ma non doveva rischiare).

Juventus: Daffara 5,5; Savona 5,5, Pedro Felipe 6 (Bassino ng), Muharemovic 6 (Stramaccioni 5,5); Mulazzi 5,5, Damiani 6, Salifou 6 (Iocolano 5,5), Rouhi 5,5; Anghelè 5 (Cerri 6), Sekulov 6,5 (Mbangula ng), Nonge 7.

Arbitro: Canci 5,5.