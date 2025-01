Il capitano fa il killer e uccide subito la partita

Petrovic 7. Pressoché perfetto al tiro: chiude con 3 su 3 da sotto e con 3 su 3 da fuori. Ha portato a casa anche 4 rimbalzi.

Comis sv

Reginato sv Sono emozioni ... 1 su 3 nei liberi.

Maretto 7. Partita di giudizio, disciplinata la sua, con un inizio spigoloso perché si è quasi sempre trovato davanti Gentile, facendogli forzare le conclusioni. Quando ha trovato spazio ha sparato bene dalla distanza e ha portato a casa 7 rimbalzi. Chiude con 0 su 1 da sotto e 3 su 4 dalla distanza.

Imbrò 7,5. Il killer quello che ha ucciso subito la gara con una serie di bombe che hanno piegato le gambe a Milano. Il treno, Imbrò, che sembrava non dovesse mai arrivare in stazione, invece questa contro Milano è la seconda dove gioca da protagonista. E’ spuntato dal nebbione. Chiude con 1 su 1 da sotto e con 6 su 9 dalla distanza. Ha anche 4 assist.

De Laurentis 6,5. I lunghi? Fanno legna perché all’interno dell’area arrivano sì e no 4 palloni in 40 di gioco. Come al solito è uno che lavora per la squadra e quando prende palla sotto sbaglia poco: ha chiuso con 5 su 7 ed ha 4 rimbalzi.

King 7. Un altro che non ha strafatto. Ha fatto la sua parte bene e quando è stato chiamato in causa ha concluso con precisione a canestro: chiude con 4 su 8 da sotto e 1 su 2 da fuori con 8 rimbalzi presi, il migliore della Vuelle.

Bucarelli 7. Giornata senza Marte contro al tiro e inizia subito con due penetrazioni con arresto e tiro dalla distanza che vanno dentro. Buono in difesa: ha chiuso con 2 su 2 da sotto e 1 su 5 da fuori. Ha 5 rimbalzi.

Lombardi sv Fermo 10 giorni con l’influenza.

Zanotti 6,5. Un po’ fotocopia della gara di De Laurentis. Ha cercato di fare la sua parte (ha preso 5 rimbalzi) anche se nel tiro ravvinato non è stato fortunato perché chiude con 0 su 3 e con 1 su 1 da fuori.

Ahmad 7. In una partita così è tutto teorico. Non ha giganteggiato? E’ vero. Ma è sulla traiettoria dei passaggi, prende rimbalzo e apre subito il contropiede; va in terzo tempo e scarica sugli angoli. Lui è una storia da giù il cappello. Chiude con con 3 su 6 da sotto e 2 su 8 da fuori. Ha 8 assist.

m.g.