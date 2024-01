Il Capodanno fila liscio nella piazza strapiena. Musica e brindisi, molti ristoranti sold out

di Marco D’Errico

Gran pienone in città per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A cominciare da piazza XX Settembre, dove tra musica e divertimento si è salutato il vecchio anno, accogliendo il 2024 con i cantautori Clandestini, della scuola di Riccardo Cocciante, e i comici del San Costanzo show, che si sono uniti all’evento nel break dello spettacolo al Politeama. Presenti sul palco, anche il sindaco, gli assessori, il presidente della fondazione Teatro Amati, il presidente della Proloco. La piazza a mezzanotte si è letteralmente riempita di gente. Si sono spostati assieme agli attori anche gli spettatori del "San Costanzo Show", la cui recita appunto si svolgeva al vicino Politeama. La piazza era presidiata dalle forze di polizia, alla mezzanotte sono stati accesi diversi fuochi artificiali o mortaretti, ma di piccola ’taglia’, senza quindi causare danni di nessun tipo.

Grande affluenza anche nei ristoranti, dove si è registrato il tutto esaurito. "I numeri sono in crescita, rispetto allo scorso anno – spiega Giorgio Andrea Ricci, titolare del ristorante Cile’s e presidente di Ristoritalia –. Tutti i ristoranti di Fano e dintorni hanno registrato il pienone, dimostrando un vivo interesse per il buon cibo, dopo il periodo post pandemia. Il miei piatti forti sono stati i tortelli cacio e pepe con funghi cardoncelli, il polpo arrosto, il baccalà cotto a bassa temperatura, che lo rende più soffice e gustoso". Tutto esaurito anche al ristorante Da Tano: "Per la prima volta non abbiamo registrato disdette – riferisce il titolare, Daniele Gaudenzi – e abbiamo proposto i medaglioni di rana pescatrice in crosta di patate, con radicchio trevigiano, mentre come primo il nostro famoso risotto di scampi".

Al ristorante La Grotta, frazione di Caminate, il piatto forte è stato invece una novità a base di tartufo: "Si tratta delle caramelle verdi al tartufo – spiega il titolare, Filippo Pierini – alle quali ho aggiunto il filetto di vitello all’arancia e gli gnocchetti allo zafferano. Ho accettato un numero di prenotazioni non elevato, per lasciare una certa distanza tra i tavoli e riservare una stanza per i bambini e il ballo". Tra gli altri, anche il ristorante Da Ciarro, che ha proposto menù a base di carne, ha registrato il tutto esaurito, sebbene siano giunte diverse disdette all’ultimo momento.

Si registrano poi gli auguri del sindaco Massimo Seri: "Ho voluto portare il mio augurio – ha detto il sidaco – a chi in queste ore lavora per la nostra comunità. Donne e uomini che, in silenzio, contribuiscono a garantire i servizi e si prendono cura di noi. Dalla Polizia di Stato, ai Carabinieri passando per i sanitari del Pronto Soccorso fino alla Polizia Locale e a tutti coloro che nelle varie forme si impegnano per noi. Un gesto per esprimere la gratitudine della città. Buon anno a tutti".