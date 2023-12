Il Capodanno ’più forte del mondo’. Balli in piazza, feste e risate a teatro

Sul palco la grande musica del cantautorato italiano d’autore, al cinema la verve comica degli intramontabili ragazzi del San Costanzo Show, in pista la suggestione del pattinaggio sul ghiaccio tra musica e luci stroboscopiche e per finire al Teatro della Fortuna un grande spettacolo di acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

Sono questi gli ingredienti di "Il Capodanno più divertente del mondo" (così, appena ‘sobriamente’, lo hanno denominato gli organizzatori), che in piazza XX Settembre si accenderà dalle 23 con il ritorno sul palco dei CanClan (già "Cantautori Clandestini") gruppo che prende forma dalla "scuola" Nomadi, Guccini, Battiato, De André, con quella musica fatta di racconti da cantare e conservare nel tempo.

Nati nel 2005 su iniziativa del cantante Cristian Mini, dopo un inizio dedicato alle cover dei grandi cantautori italiani nel 2016 nasce la collaborazione artistica con Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, con cui nell’agosto di quell’anno si sono fatti conoscere già dal pubblico della città della Fortuna con un altro concerto in piazza.

"Uno spettacolo trascinante - commenta l’assessore agli Eventi, Etienn Lucarelli - per far ballare i presenti fino alle 23.45 circa quando la musica si fermerà per il countdown in compagnia delle autorità, che traghetterà i fanesi nel 2024. Dopo il classico brindisi di mezzanotte, tornerà la musica che farà scatenare la piazza fino alle due".

Un’alternativa divertente e colorata alla festa in piazza, la si potrà trovare nella pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nel parcheggio di via XXIV maggio, che si animerà di luci stroboscopiche e dj set per chi vorrà trascorrere il capodanno on ice.

La proposta del Teatro della Fortuna è invece dedicata alle famiglie con bambini: alle 22 va infatti in scena "Sconcerto d’Amore. Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo" della compagnia Nando e Maila, un musical che intreccia il rock alla musica pop suonata a testa in giù fino a toccare arie d’opera e musica classica. Insomma, un’occasione per condividere la magia del teatro, in famiglia (biglietto simbolico di 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini fino a 14 anni e un solo euro per gli under 5 anni). Un’ora e mezza di show che consentirà poi a tutti di unirsi al brindisi in piazza.

Da ultimo ma non ultimo il tradizionale spettacolo del San Costanzo Show della serie "Ride Bene chi ride l’Ultimo", che quest’anno è stato intitolato "L’odissea dei promessi sposi in una notte di mezza estate", uno spettacolo nuovo per la regia di Paola Galassi al cinema teatro Politeama, con la classica divisione in due tempi.

Alle 23.45 circa, infatti, pubblico e attori potranno uscire per unirsi al countdown della piazza per salutare tutti insieme il 2023 e dare il benvenuto al 2024, per poi tornare alla mezza ad assistere alla seconda parte dello spettacolo comico al Politeama: "Ride meglio chi ride il primo. Il meglio di" e poi il film "Non aprite quella sporta" per chi vuole fare le ore piccole.

Tiziana Petrelli