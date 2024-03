Il Carlino digitale per te. In dono buono carburante

Un modo semplice e immediato per essere aggiornato ogni giorno sulle notizie nazionali e su quelle della tua città. Nasce da qui l’offerta che il nostro giornale riserva ai propri lettori che sottoscriveranno un abbonamento digitale di un anno a il Resto del Carlino: chi aderirà a questa proposta avrà non solo uno sconto sul costo dell’abbonamento, ma riceverà anche in regalo un buono carburante IP.

L’offerta riguarda l’abbonamento della durata di un anno alla versione digitale de il Resto del Carlino, sfogliabile su PC, tablet e smartphone, oltre all’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito www.ilrestodelcarlino.it, senza pubblicità. Inoltre, a disposizione dell’utente, l’archivio delle copie acquistate nei 30 giorni precedenti, oltre alla possibilità di sfogliare il quotidiano digitale anche da app su smartphone e tablet.

Il prezzo promozionale è di 149,90 €, invece di 199 €: chi aderisce riceverà in regalo un Buono Carburante virtuale IP del valore di 50 €. Dunque doppio vantaggio e doppia convenienza: sconto di 50 € sul prezzo dell’abbonamento digitale e regalo di 50 € in buono carburante. Con il buono carburante virtuale IP il lettore avrà diritto all’acquisto di Gasolio, Benzina, GPL e Metano presso uno dei Punti Vendita IP abilitati su tutto il territorio nazionale. È utilizzabile in uno o più rifornimenti sino all’esaurimento del credito ed è spendibile sugli impianti abilitati in modalità servito e self service. L’elenco dei punti vendita IP abilitati è sul sito ip.gruppoapi.com

Ma ecco i dettagli operativi dell’operazione a premi “Riparti in digitale”. Aderire alla promozione è semplicissimo: basta collegarsi al sito www.ilrestodelcarlino.it/promo-carburante oppure www.ilrestodelcarlino.it/abbonati e cliccare sul tasto "Abbonati", effettuare quindi la login oppure registrarsi inserendo email e password, procedere con il pagamento e confermare l’ordine. L’utente riceverà via mail la conferma di attivazione immediata dell’abbonamento digitale scelto e quindi verrà inviata una seconda mail con il Premio, contenente il codice di utilizzo del buono carburante virtuale e il relativo Pin, oltre alle istruzioni per l’utilizzo. Si può anche inquadrare il Qr code pubblicato in questa pagina e si verrà indirizzati al sito dedicato. La promozione prosegue fino al 2 aprile.