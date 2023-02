Il Carnevale aggiunge un altro carro: l’Arabita

Il Carnevale 2023 si arricchisce di un quinto carro: ai quattro ‘giganti’ dei maestri carristi si aggiunge il nuovo carro della Musica Arabita che quest’anno celebra i 100 anni. "Questa banda, nata nel 1923, – ha fatto notare il sindaco Massimo Seri – è riuscita a interpretare la tradizione popolare cittadina diventando davvero un motore di felicità e buon umore". La storica banda musicale si esibirà su un vero e proprio palcoscenico a tre piani, coloratissimo, grazie all’illuminazione interna, e realizzato in ferro, legno e policarbonato. Il carro, presentato ieri mattina, in Comune, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della storica banda cittadina, è stato ideato da Daniele Carboni (grafico pubblicitario), in collaborazione con Cristina Fenocchi e l’ingegnere Valter Adanti. Costato 90 mila euro, alla sua realizzazione hanno contribuito economicamente l’Emporio di Luana Riminucci, l’azienda Omar, la Repubblica di San Marino e la stessa Carnevalesca.

Mandato "in pensione" il vecchio carro (lo chassis non aveva più i requisiti di agibilità), la nuova creazione, di grandi dimensioni per essere all’altezza dei 4 carri firmati dai maestri carristi ("Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima" di Valeria Guerra, "Pop connection" di Luca Vassilich, "The dark side 50th" di Matteo Angherà e "Pacevolissimevolmente" di Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa) potrà ospitare i 50 elementi della band (al primo e al secondo livello). La parte più alta, invece, è stata dedicata al getto con la possibilità di accogliere 15 persone e 10 quintali di dolciumi.

"E’ stata un’impresa incredibile – ha commentato Saul Salucci, consigliere della Carnevalesca – ma grazie al contributo di più soggetti siamo riusciti a costruire un ulteriore nuovo carro, dedicato a Paolo Vicini (storico componente della Carnevalesca), che speriamo possa durare per i prossimi 100 anni". "Il carro – aggiunge la presidente della Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli – è stato studiato in funzione del nuovo tema del carnevale, che unisce tradizione e innovazione, arte e scienza." Sull’ultimo piano del carro della Musica Arabita sarà anche posizionato il logo che celebra i 100 anni del gruppo musicale, realizzato dagli studenti dell’istituto tecnico di grafica e comunicazione "Seneca" (Polo 3). In attesa della sfilata di domenica 5 febbraio, il primo appuntamento con la Musica Arabita sarà domani pomeriggio, alle 17.30, a Palazzo Bracci-Pagani-Palazzo del Carnevale con l’inaugurazione della mostra "Musica Arabita...100" nello spazio espositivo della Diana Gallery. L’allestimento curato da Raffaella Manna, Giulio Marcucci. Enrico Tosi, Silvano Clappis, Carlo Bruscia e Gloria Riberti propone strumenti storici, documenti multimediali, abiti di scena degli anni ’40-‘50, immagini storiche, lettere, manifesti e le mitiche valigie che hanno accompagnato i componenti durante i loro lunghi viaggi.

Tra le novità del Carnevale 2023 la canzone "Amami", cantata da Davide Mattioli, e che l’autore Roberto Casini ha voluto dedicare alla manifestazione fanese. Da ieri, inoltre, Fano ha un nuovo sindaco: si tratta di Daniele Gaudenzi, direttore dell’allegra e colorata Musica Arabita, che rimarrà in carica fino a martedì grasso 21 febbraio.

Anna Marchetti