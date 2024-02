Il Carnevale bussa alle porte delle persone sole

Si intitola ‘Carnevaliamo Girovagando’ la bellissima iniziativa dell’associazione ‘San Filippo nel Mondo’ in programma per domani nella frazione mondaviese di San Filippo sul Cesano, grazie alla quale il carnevale si unirà alla solidarietà. Un carnevale che non aspetta la gente, ma che va casa sua, portando gioia e spensieratezza nelle abitazioni di chi non si può muovere. "Lo scopo – spiegano i promotori guidati dal presidente dell’associazione, Mirco Serfilippi – è portare l’allegria del carnevale direttamente nelle case degli anziani e di coloro che fanno difficoltà a muoversi dalle proprie abitazioni perché si tratta di anziani con problemi di salute o di soggetti più giovani ma con patologie che rendono difficile uscire dai propri appartamenti". Il ritrovo per i circa 20 volontari in maschera è fissato per le 9 del mattino al Bar Schiaroli, da dove alle 9,30 prenderà il via la passeggiata del gruppo carnevalesco, che toccherà una serie di abitazioni, in paese e in campagna, dove vivono persone con difficoltà a uscire.

"A ognuno – ci spiega Serfilippi – porteremo la nostra allegria, proponendo musica popolare di altri tempi e facendogli vivere l’atmosfera di questa festa che terminerà, secondo tradizione il martedì grasso, che quest’anno cadrà il 13 febbraio". La prima edizione di questa bella iniziativa si svolse nel 2019, dopodiché i problemi causati dal Covid ne causarono l’interruzione. "Oggi, finalmente – riprende Serfilippi –, siamo pronti a ripartire, mettendo in campo la nostra allegria e il desiderio di regalare gioia ai nostri compaesani, con l’atmosfera propria del carnevale, tra musica e rappresentazioni in maschera". s.fr.