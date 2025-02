Il Carnevale Cagliese è pronto a scatenarsi il prossimo 1° marzo

Mentre si degustano castagnole, frappe e frittelle, le ghiotte specialità di questo periodo, è già stato comunicata l’organizzazione del Carnevale Cagliese curato dall’Associazione Seiuno043 e dalla Sezione Avis locale. Inizio alla grande sabato 1° marzo per partecipare ad una festa piena di colori, musica e magia. Un evento speciale, con maschere, costumi e divertimento per tutti in centro e musica del “Glam animazione“ di Cattolica. A seguire sfilata in maschera dei bambini della scuola materna, elementari e medie con premiazione della miglior maschera singola e di gruppo con altri spettacoli e musica fino alle 18 con la contemporanea apertura degli stand gastronomici delle attività locali. Inizieranno successivamente le feste a tema con la degustazioni di aperitivi. Alle 21 intrattenimento del gruppo “7 cervelli“ e l’attesa sfilata notturna con premiazione finale delle migliori maschere singole e di gruppo. Fino alle 1,30 intrattenimento video show anni ’90/2000 con lo staff Ultrasound Eventi del DJ Mauro Gagliardini. La serata continuerà tutta la notte al Masai Club con servizio di navetta in partenza dal centro. La festa del Carnevale a Cagli è stata da sempre molto partecipata.

Mario Carnali