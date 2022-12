Il “Carnevale degli animali“ per salutare l’arrivo dell’anno nuovo

Il fantasmagorico Concerto di Capodanno al Teatro Comunale di Cagli (1° gennaio, ore 17,30) vedrà protagoniste le pianiste Roberta Pandolfi e Jungwon Jin, quest’ultima in arrivo direttamente da Los Angeles, e l’Orchestra Olimpia, ensemble sinfonico rigorosamente al femminile, diretta per l’occasione da Alicia Galli.

Nella prima parte della serata Roberta Pandolfi e Jungwon Jin proporranno, di Camille Saint–Saëns, Il Carnevale degli animali (Grande fantasia zoologica) per due pianoforti e orchestra. L’opera, la più celebre del musicista francese, fu composta nel 1886 durante un periodo di riposo a Vienna. Venne eseguita privatamente nel marzo dello stesso anno, in occasione della festività del martedì grasso, nell’abitazione del violoncellista Charles-Joseph Lebouc. Per volere del compositore, infatti, l’opera doveva essere eseguita pubblicamente solo dopo la sua morte. E così fu. La prima esecuzione avvenne il 26 febbraio 1922, trentasei anni dopo la sua composizione e un anno dopo la morte dell’autore, avvenuta nel 1921. I 14 brani, tutti molto brevi, si riferiscono ciascuno a un animale. Non mancano riferimenti dichiaratamente satirici e umoristici. Tra galline e galli, elefanti, tartarughe e canguri, l’autore colloca anche … i pianisti.

Inserendo la “razza“ dei pianisti tra gli animali, Saint-Saëns dipinge una divertente parodia di questi musicisti, costretti a ore di ripetitivo ed estenuante studio sulla tastiera. Nella seconda parte della serata verranno presentati i più celebri brani del repertorio tratto dal mitico concerto di Capodanno a Vienna.

Al termine del concerto il pubblico è atteso nel foyer del Teatro per un brindisi augurale offerto dal Comune di Cagli. L’evento è realizzato da Orchestra Olimpia in collaborazione e con il contributo del Comune di Cagli e Istituzione Teatro di Cagli. Biglietti da 10 a 15 euro, gratuiti per bambini fino a 10 anni e portatori di handicap.

Maria Rita Tonti