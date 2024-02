Il Carnevale dei Ragazzi. Domenica il primo atto. E Rabachèn conquista Fano

Il Carnevale dei Ragazzi di Pesaro è giunto alla 67ª edizione "ma per la prima volta – ha esordito ieri Tomas Nobili, speaker della manifestazione e membro del comitato organizzatore – lo presentiamo in conferenza stampa per ricordare che la festa, quest’anno, prende il via dopodomani con una commedia al Teatro Sperimentale in attesa della sfilata di domenica 11 febbraio perché si tratta di un anno speciale con delle novità in occasione di Pesaro 2024". Quindi la sfilata si terrà domenica 11 febbraio con partenza alle 15 da piazzale Carducci e dopo due giri sull’anello viale Gramsci, piazzale Matteotti, viale Cialdini e via Manzoni, si proseguirà su via San Francesco per arrivare sul palco in piazza del Popolo con Rabachèn che farà il discorso e poi le premiazioni.

Filippo Leonardi del comitato organizzatore ha elencato le parrocchie e i gruppi partecipanti: "Ai nastri di partenza 11 allegorie: il carro della comunità pastorale San Martino e San Paolo con "I super fratelli Martin e Paul"; e le sfilate delle parrocchie di San Francesco-Cappuccini (Viaggio nella musica dagli anni 70 ad oggi), Cristo Re (I giocattoli della soffitta), Unità pastorale centro storico (Vara che elemental), Santa Maria di Loreto (Babbo Natale scopre il Carnevale), Gruppo Torraccia (Marylin Monroe al Carnevel de Pesre), Fraternità San Francesco (Cantico delle Creature), San Carlo (Pinocchio), Soria (We are the world), San Pietro in Calibano, Apsella e Montelabbate (San Pitre Museum#Parrocchia della cultura 2024) e il gruppo Roller". Il corteo sarà aperto dalla carrozza di Rabachèn e la signora Cagnèra e tutta la sua corte, scortata dalle ‘Giacche Verdi’.

"Quest’anno – ha sottolineato Albino Calcinari, ovvero Rabachèn – proprio come si faceva negli anni ‘80, è previsto anche uno spettacolo teatrale con musica al teatro Sperimentale, grazie alla concessione del Comune e ai ragazzi della Parrocchia Santa Maria Assunta di Montecchio. Lo spettacolo dal titolo "Sister Act – Suore in azione" è in programma dopodomani alle 17,45 con ingresso a offerta". Poi Calcinari-Rabachèn ha aggiunto: "Come accade dal 2021, a causa del periodo Covid, Rabachèn, la mia signora e Fagiolino faranno visita ai bambini e ragazzi della Nuova scuola e della scuola del Sacro Cuore di via Amendola per dare continuità alla tradizione delle maschere pesaresi e della storia del Carnevale. Infine, questa la grande novità, sono stato invitato dall’Ente Carnevalesca di Fano ad essere ‘Sindaco di Fano città del Carnevale’ da giovedì grasso, 8 febbraio, quando riceverò le chiavi dal sindaco Massimo Seri e le riconsegnerò martedì grasso, 13 febbraio, dopo che lunedì pomeriggio, 12 febbraio, si svolgerà il consiglio comunale con i sindaci di Fano e Pesaro, due assessori e alcuni bambini per discutere su alcune delibere carnevalesche e goliardiche. Il mio programma, del "Sindaco Rabachèn" sarà "pizza Rossini, brodetto e moretta: vita perfetta".

Luigi Diotalevi