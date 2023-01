Il Carnevale dei Ragazzi riaccende i motori Nove gruppi iscritti

L’organizzazione del Carnevale dei Ragazzi, coordinata da Filippo Leonardi con l’apporto di Alberto Serrani, Albino Calcinari, Tomas Nobili, Tiziano Paganelli e Annamaria Petrilli, è in pieno movimento. Dopo due anni torna la sfilata, cui hanno aderito 9 gruppi: "Finalmente torniamo a volare!" della parrocchia di Loreto, "Il mare di San Martino" (San Martino), "Lady Gaga al Carnevel de Pesre" (Gruppo Torraccia), "C’era una volta nel bosco…" (San Carlo), "La famiglia Addams" (Sacro Cuore di Soria), "L’app del contadino" (San Fabiano di Villa Ceccolini), "An dì c’an è bon" (Cattabrighe e San Pietro in Calibano) oltre a "Roller Pesaro".

l. d.